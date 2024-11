Ecco come eliminare scolorimento e usura con semplici abitudini quotidiane e trattamenti mirati. Covermedia

Scopri come mantenere denti e gengive giovani e sani, prevenendo scolorimento e usura con semplici abitudini quotidiane e trattamenti mirati consigliati da esperti.

Se non date priorità all'igiene orale, potreste andare incontro a un invecchiamento precoce di denti e gengive.

Con il passare del tempo, denti e gengive subiscono un'usura che può portare a indebolimento, scolorimento e recessione gengivale.

«L'usura naturale è inevitabile», afferma il dottor Rizwan Mahmood, esperto dentista e cofondatore della clinica Ruh Dental. «Attività quotidiane come masticare, spazzolare e digrignare causano una graduale erosione dei denti».

Esistono, tuttavia, misure preventive per mantenere denti e gengive sani nel tempo.

Il dottor Mahmood consiglia un'igiene orale eccellente, a partire da spazzolamento e filo interdentale regolari, preferibilmente con uno spazzolino a setole morbide per proteggere lo smalto.

Per evitare lo scolorimento, suggerisce di prestare attenzione alla dieta e all'assunzione di caffè, tè, vino rosso e tabacco, «principali responsabili delle macchie sui denti».

«Per le macchie ostinate, lo sbiancamento professionale o trattamenti cosmetici come faccette in porcellana o bonding possono restituire un sorriso bianco e brillante», aggiunge l'esperto.

In caso di danni prematuri ai denti, si possono valutare trattamenti come l'incollaggio dentale, le faccette o le corone per ripristinare forma e forza originali, spiega il dottor Mahmood.

Infine, raccomanda controlli dentistici regolari, poiché trattamenti come otturazioni e corone necessitano di sostituzione periodica.

«I controlli regolari permettono di valutare le condizioni dei vecchi restauri», afferma, aggiungendo che materiali moderni come porcellana o resina composita rendono l'aspetto più naturale.

