Con l'arrivo dell'estate, il rischio di infezioni del tratto urinario (UTI) aumenta a causa del caldo, della disidratazione e del tempo trascorso in costume bagnato. Scopri i consigli degli esperti di Pharmacy2U per proteggere la tua salute e prevenire le infezioni.

Covermedia Covermedia

L'estate è una stagione tanto attesa per il sole, le vacanze e i bagni in piscina, ma porta anche con sé un aumento del rischio di infezioni del tratto urinario (UTI).

Il caldo, l'aumento della sudorazione, la disidratazione e il tempo passato in costume bagnato o in abiti stretti possono creare le condizioni ideali per lo sviluppo di un'UTI. Le infezioni del tratto urinario sono comuni, soprattutto nelle donne.

Secondo il National Institute for Health and Care Excellence (NICE), circa il 50% delle donne sperimenterà un'UTI nel corso della propria vita, e quasi un terzo di esse avrà una recidiva entro sei mesi dall'infezione iniziale.

Phil Day, farmacista supervisore di Pharmacy2U, spiega: «Con il caldo, tendiamo a sudare di più e a bere di meno, il che può portare alla disidratazione. Quando non si elimina regolarmente il sistema con acqua, i batteri hanno più opportunità di crescere e diffondersi nel tratto urinario.

Se a questo aggiungiamo il tempo trascorso in costume bagnato o in abiti aderenti durante le vacanze, questi fattori creano le condizioni ideali per lo sviluppo di un'UTI».

Alcuni dei fattori che aumentano il rischio di UTI in estate: Disidratazione: Non bere abbastanza acqua riduce la frequenza della minzione, un processo che aiuta a eliminare i batteri dal corpo.

Costume bagnato: Stare seduti in un costume bagnato o aderente crea un ambiente caldo e umido che favorisce la crescita dei batteri.

Abbigliamento aderente: I tessuti sintetici e stretti possono trattenere calore e umidità, aumentando il rischio di infezioni.

Igiene durante i viaggi: Viaggiare per lunghe distanze o l'accesso limitato ai bagni può portare a trattenere l'urina o a una pulizia inadeguata.

Per prevenire le infezioni del tratto urinario durante i mesi estivi, ci sono alcune semplici abitudini da seguire. «Bevi molta acqua, soprattutto in condizioni di caldo o durante l'attività fisica», suggerisce Phil Day.

Mantenere il corpo idratato è uno degli aspetti più importanti per prevenire l'UTI. Inoltre, è fondamentale cambiare rapidamente il costume bagnato o i vestiti sudati. «Indossa abiti leggeri e traspiranti, come il cotone, al posto di tessuti sintetici, per mantenere la zona intima fresca e asciutta», aggiunge il farmacista.

Anche le abitudini di igiene sono cruciali. Le donne dovrebbero pulirsi sempre da davanti a dietro per evitare il trasferimento di batteri dalle zone più vulnerabili. Inoltre, urinare dopo i rapporti sessuali può essere un buon modo per sciacquare i batteri introdotti durante il sesso.

Riconoscere i segnali di un'UTI è fondamentale. Sintomi comuni includono una sensazione di bruciore durante la minzione, un bisogno urgente e frequente di urinare, e urine torbide.