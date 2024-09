Assicuratevi sempre che gli occhiali da sole offrano una protezione UV completa.

Covermedia

I raggi UV del sole non sono solo dannosi per la pelle, ma possono anche causare gravi danni agli occhi.

Alex Day, primario oculista, ha messo in evidenza l'importanza di proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti.

«I raggi UV del sole possono danneggiare gli occhi, proprio come la pelle», ha dichiarato Day. «Mentre è noto che l'esposizione solare accelera l'invecchiamento della pelle e può causare tumori cutanei, meno persone sanno che essa aumenta anche il rischio di sviluppare patologie oculari. Questo sottolinea l'importanza di adottare misure preventive».

Day ha continuato sottolineando quanto sia fondamentale che tutti, indipendentemente dall'età, si impegnino attivamente a proteggere i propri occhi: «Semplici accorgimenti oggi possono prevenire gravi problemi in futuro».

L'esposizione ai raggi UV può aumentare il rischio di patologie come la cataratta, lo pterigio (conosciuto anche come «occhio del surfista") e tumori palpebrali, tra cui il carcinoma basocellulare e il melanoma.

Occhiali da sole: un accessorio essenziale

Day consiglia di indossare sempre occhiali da sole di alta qualità per proteggere gli occhi: «È essenziale scegliere occhiali che garantiscano una protezione UV completa. Non tutti gli occhiali da sole sono uguali, quindi è importante optare per marchi affidabili».

Ha inoltre suggerito che i modelli avvolgenti siano particolarmente efficaci, poiché proteggono anche dai raggi UV che possono entrare lateralmente.

Oltre agli occhiali da sole, anche l'uso di cappelli a tesa larga e lenti a contatto con rivestimento UV sono strategie efficaci per ridurre l'esposizione oculare al sole.

Esami oculistici regolari

Day ha infine sottolineato l'importanza di controlli oculistici periodici: «I controlli regolari non solo aggiornano le prescrizioni, ma permettono di individuare precocemente eventuali problemi oculari. La diagnosi precoce può prevenire il peggioramento di molte condizioni e preservare la qualità della vita».

Covermedia