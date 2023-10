È importante evitare di usare i cotton fioc per pulire il condotto uditivo esterno.

I bambini piccoli sono più inclini a sviluppare infezioni dell'orecchio rispetto agli adulti.

Il motivo? Stanno ancora sviluppando le difese immunitarie, e quindi è importante prendersi cura delle loro orecchie in modo adeguato.

Se notate che il vostro piccolo ha problemi di udito, ha difficoltà di equilibrio più del normale o ha del liquido che esce dalle orecchie, è probabile che abbia dei problemi.

Hilary Harkin, che dirige una clinica per la cura delle orecchie presso l'Evelina London Children's Hospital, ha condiviso i suoi consigli per la salute delle orecchie dei bambini per conto di Earol.

Innanzitutto, è importante evitare di toccare troppo le orecchie dei bambini, perché le loro orecchie interne sono più sensibili rispetto a quelle degli adulti.

«Non giocherellate con le orecchie del vostro bambino perché sono molto delicate», consiglia Hilary.

In secondo luogo, Hilary avverte che l'uso di cotton fioc per pulire le orecchie dei più piccoli può causare danni.

«Evitate di inserire qualsiasi cosa nel condotto uditivo, come un cotton fioc, per pulire le orecchie. Questo può danneggiare l'orecchio delicato e spingere il cerume più all’interno».

Se dovete pulire le orecchie del vostro bambino, optate per un'opzione più delicata, come un panno morbido o una flanella inumidita con acqua, e limitatevi alla parte esterna delle orecchie.

«Il cerume intrappolato può ridurre l'udito del bambino. Se siete preoccupati per l'udito del vostro bambino, prendete appuntamento con il vostro medico di famiglia o con un'infermiera specializzata».

Se cercate un prodotto delicato per aiutare il vostro bambino a tenere le orecchie pulite, Hilary raccomanda Baby Earol, «usato per ammorbidire e liberare naturalmente il cerume in modo sicuro».

Covermedia