Volete che i vostri buoni propositi durino oltre gennaio? Un esperto di fitness svela i trucchi per mantenere la costanza nel 2025.

Covermedia Covermedia

Secondo un'indagine di YouGov, il 55% degli adulti britannici ha dichiarato di voler migliorare la propria forma fisica nel 2024.

Tuttavia, lo studio rivela che oltre il 70% ha abbandonato i propositi entro il primo mese, con un sorprendente 13% che si è arreso già dopo una settimana.

Come fare, quindi, per mantenere la motivazione e portare avanti i vostri obiettivi di fitness? Leon Bolmeer di Geezers Boxing (www.geezersboxing.co.uk/fitness) ha condiviso alcuni consigli pratici per raggiungere il successo nel 2025.

Mantenere la semplicità

Non cercate di rivoluzionare tutto in una volta.

«Il segreto del successo è mantenere le cose semplici. Concentratevi su un obiettivo gestibile alla volta, come ridurre i carboidrati o introdurre esercizi regolari nella vostra routine. Cercare di fare troppe cose insieme porta spesso a frustrazione e abbandono», suggerisce Leon. Quando il primo obiettivo sarà ben consolidato, potrete aggiungerne altri con maggiore facilità.

Siate realistici

Non aspettatevi cambiamenti drastici immediati. I risultati richiedono tempo, ma anche i piccoli passi contano.

«Il progresso non è sempre visibile all'inizio, e questo può demoralizzare. Focalizzatevi sui benefici immediati, come sentirvi più energici o di buon umore dopo un allenamento. Questo vi aiuterà a costruire un'abitudine duratura», consiglia l'esperto.

Molti cadono nella trappola della mentalità del «tutto o niente», pensando che un piccolo errore comprometta tutto. In realtà, le battute d'arresto sono naturali: ciò che conta è la costanza. Accogliete gli errori come opportunità per migliorare e andare avanti.

Inseritelo nella vostra routine

Trasformate il fitness in un'abitudine quotidiana, così non sarà il primo aspetto a essere trascurato quando la vita si complica.

«Integrare il fitness nelle responsabilità quotidiane, come fare una passeggiata con un amico, può aiutarvi a mantenere lo slancio senza sentirvi sopraffatti», spiega Leon.

Inoltre, scegliete attività che vi piacciono: è molto più probabile che le portiate avanti a lungo termine se vi divertite.

Creare un piano di fitness strutturato

La motivazione iniziale può avviare il percorso, ma è una routine ben definita che vi terrà sulla strada giusta.

«Avere un piano chiaro su quando, dove e come agire è fondamentale», spiega Leon. «Invece di dire semplicemente 'voglio fare più esercizio fisico', programmate giorni e orari specifici per attività precise. Quando la motivazione scende, un piano già stabilito renderà più semplice rimanere in carreggiata».

Seguendo questi semplici suggerimenti, potrete affrontare il nuovo anno con una strategia vincente per il vostro benessere fisico.