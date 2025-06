Le ricerche su Google relative a «come sentirsi meno stanchi» sono aumentate del 35% negli ultimi tre mesi. Scopri i consigli degli esperti per svegliarti meno assonnato e affrontare la giornata con energia.

Covermedia Covermedia

Se anche tu fatichi a svegliarti fresco e riposato, non sei solo.

Secondo Bed Factory Direct, le ricerche per «come sentirsi meno stanchi» sono aumentate del 35% negli ultimi tre mesi. Questo crescente malessere mattutino è un problema che molti affrontano, ma fortunatamente il Dr. Deborah Lee, esperto del sonno di Doctor Fox, ha suggerito alcuni modi per ridurre la sensazione di sonnolenza appena svegli.

La colazione è fondamentale

Una colazione ben equilibrata può fare una grande differenza. Invece di optare per cibi zuccherati che possono causare un picco di zuccheri nel sangue, come i cereali, è meglio optare per un mix di carboidrati e proteine. Le uova, per esempio, sono un'ottima fonte di proteine che ti aiuteranno a sentirti più sveglio. Se hai tempo, un'omelette con carne e formaggi può fare miracoli.

Esercizio al mattino

Anche se l'idea di fare esercizio appena svegli non ti entusiasma, la ricerca ha dimostrato che anche una passeggiata di 30 minuti può ridurre notevolmente la sensazione di sonnolenza. Non è necessario fare un allenamento intenso: anche una passeggiata veloce può stimolare il corpo e la mente, preparando la tua giornata.

Proteggi il tuo ritmo circadiano

Mantenere una routine regolare aiuta il corpo a capire quando è il momento di svegliarsi e quando è il momento di dormire. È fondamentale andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, anche nei weekend. La costanza aiuta a ridurre la stanchezza mattutina. Inoltre, anche altri aspetti della routine quotidiana, come i pasti e il tempo lontano dalla tecnologia, sono importanti per supportare il tuo ritmo circadiano.

Accendi la luce al mattino

La luce è un segnale potente che il nostro corpo usa per attivarsi al mattino. Se hai tende oscuranti, potrebbe confondere il tuo corpo, facendoti sentire più assonnato. Investire in una lampada da notte che si accende gradualmente può aiutarti a svegliarti in modo più naturale. Ma se puoi, apri le tende o esci all'aperto: la luce naturale è sempre la migliore.

Evita il caffè subito dopo il risveglio

Anche se la tentazione di prendere subito un caffè è forte, è meglio aspettare almeno 45 minuti dopo il risveglio. La tua energia naturale sarà più alta in quel momento, e il caffè avrà un effetto più potente per svegliarti davvero e darti energia.

Seguire questi consigli non solo aiuterà a svegliarti meno stanco, ma anche a migliorare la tua energia durante la giornata. Svegliarsi freschi e riposati non dipende solo dalla fortuna, ma da scelte consapevoli e abitudini salutari.