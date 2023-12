Il periodo natalizio è in gran parte costellato di impegni mondani che causano stress in molte persone.

Il Natale è sinonimo di feste, pranzi e cene fuori casa, riunioni di famiglia e altri eventi che possono scatenare l'ansia sociale.

Le psicoterapeute e consulenti Janey Morrissey e Louise Tyler, accreditate dalla British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), hanno spiegato come combattere l'ansia sociale durante le feste.

Prepararsi prima di Natale

Se vi sentite spesso ansiosi nel periodo che precede il Natale, cercate di prepararvi per tempo.

«Prima che gli inviti a feste e incontri si moltiplichino per le festività, preparatevi lentamente esponendovi a situazioni non troppo impegnative, ma che richiedano di uscire dalla vostra zona di comfort», dice Louise. «Questo potrebbe significare iniziare una conversazione con un collega o con qualcuno in coda o in un negozio. Poi, gradualmente, passate a situazioni più difficili».

Non dire di sì a tutto

È importante ricordare che si può e si deve dire di «no» ad alcuni impegni.

«Cercate di pensare agli eventi a cui volete davvero partecipare e a quelli che potreste evitare se vi sentite ansiosi», suggerisce Janey. «Non c'è bisogno di accontentare le persone se questo significa scaricare le batterie».

Siate voi stessi

Cercate di non nascondere i vostri sentimenti, perché spesso è utile parlarne.

«Fate sapere a qualcuno dei presenti alla festa che siete in difficoltà (possibilmente prima dell'evento), in modo da avere un alleato che possa aiutarvi in caso di bisogno», consiglia Janey seguita da Louise.

«Le persone sono attratte dall'autenticità, quindi dite agli altri che vi sentite nervosi: sarete sorpresi da quante persone vi diranno che si sentono allo stesso modo».

Provate le tecniche di respirazione

Se vi sentite sopraffatti, provate a usare le tecniche di respirazione.

«Prima di andare a un evento, o se l'evento vi sembra opprimente, usate tecniche di respirazione profonda per calmare la mente e il corpo. Possono anche essere incredibilmente utili quando si prova imbarazzo a causa dell'ansia sociale», raccomanda Janey.

Lavorare con un consulente

Se siete spesso sopraffatti dall'ansia sociale, potrebbe essere utile parlare con un professionista.

«L'ansia sociale può anche essere il risultato di alcuni tratti della personalità o di distorsioni cognitive», spiega Louise. «È più probabile che chi soffre di ansia sociale abbia una parte del pensiero perfezionista, un pregiudizio di negatività eccessivamente vigile o una dura critica interiore della depressione, e/o una parte della mentalità «tutto o niente», del pensiero catastrofico o della personalizzazione dell'ansia. Lavorare con un consulente per aiutare a capire e gestire questi schemi di pensiero esagerati può essere molto utile».

Covermedia