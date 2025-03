Non dimentichiamoci del deodorante. Covermedia

Dall'alito cattivo alla sudorazione eccessiva, molte condizioni fastidiose possono essere gestite con semplici accorgimenti.

Covermedia Covermedia

Molte persone convivono con problemi di salute considerati imbarazzanti, come l'alito cattivo o l'odore corporeo, ma spesso evitano di affrontarli, peggiorando la situazione.

Niamh McMillan, sovrintendente della Farmacia Superdrug, condivide i suoi consigli su come trattare alcune delle condizioni più comuni.

Alito cattivo

Se soffrite spesso di alito cattivo, la causa potrebbe essere una scarsa igiene orale o un problema di salute sottostante. «L'alitosi colpisce molte persone ma è un argomento di cui si parla poco per imbarazzo», spiega McMillan. «Di solito è dovuta a una cattiva igiene orale, alla secchezza delle fauci o ad altre condizioni di salute, ma può essere gestita con una cura adeguata, come visite dentistiche regolari e una corretta igiene orale».

Piedi maleodoranti

L'odore sgradevole dei piedi è un problema comune che può essere ridotto con semplici accorgimenti. «I piedi maleodoranti, o bromodosi, sono spesso causati dall'accumulo di sudore e batteri nelle scarpe poco ventilate», spiega l'esperta. «Non è una condizione grave, ma può risultare fastidiosa e imbarazzante». Per prevenire il problema, è consigliabile mantenere una buona igiene, indossare scarpe traspiranti e utilizzare prodotti specifici per il controllo degli odori.

Odore corporeo

L'odore corporeo può dipendere da diversi fattori, tra cui ormoni, alimentazione e stress. «L'eccessiva sudorazione e l'odore corporeo possono verificarsi tutto l'anno, non solo nei mesi caldi, e sono influenzati da diversi elementi, tra cui lo stile di vita e la dieta», spiega McMillan. Per ridurre il disagio, è utile adottare una buona igiene personale, utilizzare deodoranti efficaci e indossare abiti in tessuti traspiranti.

Infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

Le malattie sessualmente trasmissibili sono più comuni di quanto si pensi e possono colpire chiunque sia sessualmente attivo. «Molte IST, come la clamidia, la gonorrea e l'herpes genitale, possono essere asintomatiche ma, se non trattate, portare a complicazioni», avverte la farmacista. «Usare il preservativo, sottoporsi a test regolari e mantenere una comunicazione aperta con il partner sono aspetti fondamentali per la prevenzione». Se compaiono sintomi, è essenziale consultare un medico per evitare rischi di trasmissione e ricevere il trattamento adeguato.

Affrontare questi problemi di salute in modo diretto e con le giuste precauzioni può fare la differenza, migliorando il benessere e la qualità della vita senza inutili imbarazzi.