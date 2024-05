Paul Guess, esperto di benessere mentale, suggerisce di mantenere i contatti con le persone care, condividere i propri sentimenti, impegnarsi in attività piacevoli ed esprimersi creativamente per migliorare il proprio benessere psicologico.

La solitudine può influenzare la tua vita in diversi modi, quindi è importante non ignorare le sensazioni che stai provando.

«La solitudine è molto più comune di quanto possiamo pensare. È uno stato d'animo che ci colpisce tutti in modo diverso», spiega Paul Guess, esperto di benessere mentale presso Caba. «Può essere causata da molte cose diverse, come un importante cambiamento, modifiche alle condizioni di vita o di lavoro e problemi di salute. I segni della solitudine possono includere perdita di fiducia, stanchezza e sentirsi frustrati e soli».

Egli aggiunge: «Questo può peggiorare il nostro benessere generale e aumentare la probabilità di aver bisogno di aiuto contro la depressione e l'ansia».

Anche se la solitudine non si risolve di solito facendo «solo una cosa», ci sono alcuni modi per aiutarti a superare queste sensazioni.

Mantieni i contatti con le persone a te vicine

Anche se la vita può essere frenetica, è importante mantenere i contatti con le persone a te vicine.

«Prova a rimanere in contatto con le persone nella tua vita. Potrebbe essere attraverso messaggi, chiamate o incontri; tutte queste interazioni aiuteranno a rafforzare il fatto che non sei solo», consiglia Paul. «Puoi anche raggiungere vecchi amici – potrebbe essere intimidatorio ma può portare gioia e aumentare la tua fiducia».

Condividi i tuoi sentimenti

Tenere i tuoi sentimenti per te può farti sentire ancora più solo, quindi prova a dire a qualcuno come ti senti.

«Potresti sentirti in imbarazzo a dire a qualcuno che ti senti solo, ma tenere tutto dentro non ti farà sentire meglio», dice l'esperto. «Considera la possibilità di rivolgerti ad altri che potrebbero sentirsi soli e aver bisogno del tuo aiuto. A volte, aiutando gli altri possiamo aiutare anche noi stessi, anche se potresti non rendermene conto inizialmente».

Fai le cose che ti piacciono

Fare hobby e attività che ti piacciono può aiutarti a incontrare persone con interessi simili.

«Continuando un nuovo hobby o provando qualcosa di nuovo, fai ciò che ami con persone affini quanto puoi», consiglia Paul. «Potresti anche partecipare a attività di volontariato che possono aiutare a connetterti con gli altri mentre danno anche struttura e routine alla tua giornata».

Sii creativo

Esprimersi creativamente può aiutare a combattere gli stati d'animo negativi.

«Abbraccia la tua creatività attraverso attività come la musica, il diario, il disegno a mano libera o anche il colorare», suggerisce Paul. «Questi tipi di attività possono aiutare a alleviare i sentimenti difficili, aiutare con la depressione e insegnarti a conviverci fino a quando non passano».

