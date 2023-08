Il CoQ10 si trova in alimenti come il pesce azzurro, le carni biologiche, le noci e gli spinaci.

Il CoQ10 è un nutriente che si trova naturalmente nell'organismo e in molti alimenti.

Il CoQ10, abbreviazione di Coenzima Q10, agisce come una centrale energetica cellulare. Fornisce energia alle cellule e funge da protettore contro i danni causati dai radicali liberi nel corpo.

Tina Lond Caulk, ambasciatrice del marchio Revive Active e consulente nutrizionista iscritta all'albo, ci spiega come funziona l'ingrediente protagonista.

Dove si trova?

Il CoQ10 si trova in diversi alimenti, tra cui pesce grasso, carni biologiche, noci e spinaci.

«Quando parliamo di fonti alimentari di CoQ10, è bene sapere che il processo di cottura può influenzare il suo contenuto negli alimenti», spiega Tina. «La cottura al vapore e al forno sono metodi di conservazione migliori rispetto alla frittura. Consumare alimenti ricchi di CoQ10 con alcuni grassi sani può migliorarne l'assorbimento, quindi provate a servirli con una spolverata di pinoli e un filo d'olio extravergine d’oliva».

Produzione di energia

Questo ingrediente svolge un ruolo cruciale nella produzione di ATP, una fonte primaria di energia per l'organismo.

«Gli studi hanno dimostrato gli effetti benefici dell'integrazione di CoQ10 sullo stato di affaticamento dei soggetti sani, ma anche di quelli affetti da fibromialgia e da affaticamento legato alle statine: è come ricaricare le batterie del corpo e darsi una carica di energia», afferma Tina.

Anti-invecchiamento

È noto che il CoQ10 ha effetti anti-invecchiamento grazie al suo potere antiossidante e alla sua protezione cellulare.

«A proposito di invecchiamento, il CoQ10 è noto per la sua protezione cellulare e il suo potere antiossidante», dice Tina. «L’invecchiamento, i farmaci come le statine, i fattori genetici e le condizioni legate all'età possono portare a una riduzione dei livelli di CoQ10, esacerbando lo stress ossidativo e i processi infiammatori».

Salute del cuore

Se volete migliorare la salute del vostro cuore, il CoQ10 potrebbe essere la risposta.

«Il cuore ha un elevato fabbisogno energetico e il CoQ10, insieme ai mitocondri (la centrale elettrica della cellula), fornisce al cuore l'energia necessaria per funzionare», spiega la consulente nutrizionista. «Gli studi clinici hanno dimostrato che l'integrazione di CoQ10 migliora la funzione cardiaca e la capacità di esercizio nei soggetti affetti da malattie cardiache. È come avere un personal trainer per il cuore, che lo mantiene forte e sano».

Emicranie

Se soffrite di emicrania, può essere utile aggiungere alla vostra dieta quotidiana alimenti contenenti CoQ10.

«Il CoQ10 è stato studiato per il suo potenziale nella riduzione dell'emicrania, soprattutto nei bambini e negli adolescenti», afferma Tina. «Migliorando la funzione mitocondriale, riducendo lo stress ossidativo e modulando i livelli di neurotrasmettitori, il CoQ10 può contribuire a ridurre la frequenza delle emicranie. Infatti, uno studio randomizzato e controllato ha dimostrato che i partecipanti che hanno ricevuto il CoQ10 hanno registrato una riduzione significativa della frequenza delle emicranie rispetto al gruppo placebo».

Tina ha anche osservato che il CoQ10 viene spesso utilizzato «in combinazione con altri integratori o farmaci per potenziarne gli effetti o contrastare potenziali effetti collaterali». Ad esempio, viene comunemente abbinato ai farmaci a base di statine per attenuare i problemi muscolari e l'affaticamento.

Covermedia