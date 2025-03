Ecco cosa fa il cerchio blu in WhatsApp e perché non si può disattivare

Meta AI è profondamente integrata in diverse applicazioni. Shutterstock

Dopo una lunga attesa, Meta sta portando la sua intelligenza artificiale in Svizzera. L'IA è progettata per aiutare gli utenti a risolvere le questioni quotidiane e si sta inserendo in WhatsApp, Instagram e Facebook. La disattivazione non è prevista.

Meta AI è qui, e non sta arrivando in sordina. Dopo mesi di preparazione, l'azienda statunitense sta iniziando il lancio della sua intelligenza artificiale in Svizzera e in altri 60 Paesi.

L'assistente, che finora è stato testato principalmente negli Stati Uniti, è profondamente integrato nelle app Meta. In WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger appare come un cerchio blu, simbolo di una nuova funzione onnipresente.

È possibile vedere cosa può fare Meta AI fin dal primo clic. Gli utenti possono scrivere direttamente all'IA, farle domande o includerla nelle chat di gruppo.

Questa cerca quindi sul web le informazioni pertinenti o aiuta a formulare i testi. «Meta AI può, ad esempio, creare elenchi di mercatini delle pulci a Berlino, con brevi descrizioni di ciò che li rende speciali», spiega l'azienda.

Un assistente digitale al centro della vita quotidiana

Meta vede l'AI come un aiuto nella vita di tutti i giorni. Chi pianifica una vacanza su Instagram, in futuro non dovrà più cercare tra gli hashtag o le storie.

L'IA di Meta consiglierà direttamente i contenuti degli amici o degli influencer che corrispondono agli interessi dell'utente. L'app promette anche un supporto nella scrittura di messaggi o nella sintesi di contenuti complessi.

Ma il lancio in Europa rimarrà limitato per il momento. Funzioni come l'analisi e la creazione delle immagini o il controllo vocale non sono disponibili al momento.

Il gigante digitale parla di una pubblicazione scaglionata, con alcuni utenti che non vedranno nemmeno il nuovo pulsante all'inizio. L'integrazione completa potrebbe richiedere settimane.

Si può disattivare? Assolutamente no

Per molti si pone una domanda: è possibile liberarsi di Meta AI? La risposta è fornita dall'IA stessa, ed è chiara. «Non è possibile disattivare la funzione in questa esperienza d'uso», risponde il bot. Se non si parla con Meta AI, si può bypassare la funzione, ma non eliminarla.

Esistono almeno due modi per rimuovere l'assistente AI dall'elenco delle chat:

Come rimuovere Meta AI dall'elenco delle chat in WhatsApp Archiviare la chat : passare il dito sulla chat di Meta AI a sinistra e toccare «Archivia». La chat viene ora spostata tra le chat archiviate.

Eliminare la chat: passare il dito a sinistra, toccare «Altro» e quindi «Elimina chat». Mostra di più

L'interazione con l'IA è volontaria, ma la sua semplice presenza in ogni finestra di chat suscita preoccupazione tra gli utenti e i responsabili della protezione dei dati.

Meta promette che Meta AI analizza i messaggi solo quando viene interpellata direttamente. Ma l'assistente rimane sempre disponibile - un lettore silenzioso nella vita digitale di tutti i giorni.

Meta AI fa parte della più ampia strategia dell'azienda di integrare maggiormente l'IA nella vita quotidiana dei suoi miliardi di utenti. Il fatto che non ci sia l'opzione di eliminarla probabilmente farà discutere in Europa, dove la protezione dei dati è tradizionalmente presa più sul serio che negli Stati Uniti.