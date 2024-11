Con il test del fenicottero potrete scoprire lo stato della vostra forma fisica

Corridori a Winterthur (immagine simbolica). Se volete verificare la vostra forma fisica, c'è l'esperimento della gamba sola, noto anche come test del fenicottero. Immagine: KEYSTONE

Non c'è bisogno di un'analisi costosa per scoprire quanto siete in forma. Ecco il test del fenicottero. Scoprite il vostro stato di salute fisica con questo semplice esercizio.

Hai fretta? blue News riassume per te L'equilibrio su una gamba sola come indicatore di salute: gli studi dimostrano che la capacità di stare in piedi su una gamba sola è indice di forma fisica, forza e mobilità, soprattutto in età avanzata.

Con l'avanzare degli anni, l'equilibrio diventa più difficile a causa del deterioramento dei muscoli e delle cartilagini, rendendo il test con una gamba sola un semplice controllo della forma fisica. Mostra di più

Costosi test al centro fitness per scoprire quanto siete in forma? Non è più necessario. Con il test del fenicottero è possibile verificare la propria salute fisica anche a casa.

Ma come funziona esattamente? I ricercatori hanno scoperto che la capacità di stare in equilibrio su una gamba sola può dire più di quanto si pensi sulla vostra forma fisica.

Con l'avanzare dell'età, diventa più difficile mantenere l'equilibrio. Il motivo è il naturale declino dei muscoli e della cartilagine.

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica «Plos One» dimostra che la posizione su una gamba sola è anche un indicatore di forza e mobilità. Il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) raccomanda questo test come prova generale di equilibrio. Gli atleti allenati devono stare in piedi su una gamba sola su un binario di equilibrio per un minuto senza toccare il suolo.

In uno studio sono state testate 40 persone, divise in due gruppi: 20 partecipanti di età compresa tra i 20 e i 65 anni e 20 partecipanti di età superiore ai 65 anni.

I risultati hanno dimostrato che il tempo di permanenza in piedi su una gamba sola è un indicatore affidabile della forza e della mobilità del ginocchio. Più a lungo si riesce a stare in equilibrio, migliore è la condizione fisica della persona.

Il test è così semplice

Il test offre anche uno sguardo al futuro. Gli autori dello studio sottolineano che la capacità di mantenere l'equilibrio su una gamba sola è un indicatore migliore dell'invecchiamento rispetto ad altri parametri come la forza o l'andatura.

Chi ha difficoltà a stare in piedi su una gamba sola all'età di 60 anni ha un rischio maggiore di cadute e di fragilità.

Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito fornisce linee guida per la durata della posizione su una gamba sola, che variano a seconda della fascia d'età.

Ecco come funziona: Mettetevi in piedi sulla gamba meno dominante e sollevate leggermente all'indietro la gamba dominante, in modo che fluttui liberamente senza fungere da sostegno, come un fenicottero.

Mettete le mani sui fianchi e tenete gli occhi aperti.

Non importa quanto in alto sollevate la gamba. Mantenete l'equilibrio per tutto il tempo consigliato per la vostra fascia d'età.

Il tempo inizia non appena il piede lascia il suolo e termina quando lo si rimette a terra. Una seconda persona deve essere presente per sicurezza. Limitare l'esercizio a un massimo di due minuti. Mostra di più

I risultati: 43 secondi per i giovani tra i 18 e i 39 anni

40 secondi per i 40-49enni

Per i 50-59enni 37 secondi

Per i 60-69enni 30 secondi

Circa 18 secondi per i 70-79enni

Almeno cinque secondi per gli ultraottantenni Mostra di più

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dalla redazione.