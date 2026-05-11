Ricordare situazioni impreviste può aumentare la creatività sul lavoro: si generano più idee e spesso anche di qualità superiore.

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Nel lavoro, non tutto va secondo i piani.

Errori, imprevisti e deviazioni vengono spesso visti come ostacoli. Eppure, proprio questi momenti possono diventare un motore creativo.

Una ricerca della Cornell University mostra che ricordare esperienze non pianificate aiuta a sviluppare più idee – e migliori. Non importa se l'episodio è stato positivo o negativo: ciò che conta è la rottura rispetto alle aspettative.

Nello studio, 97 professionisti del marketing e delle vendite hanno ripensato a una presentazione. Alcuni hanno ricordato un'esperienza lineare, altri una situazione andata diversamente dal previsto. Subito dopo, tutti hanno dovuto proporre idee per una campagna pubblicitaria.

I risultati sono chiari: chi aveva riflettuto su un imprevisto ha generato in media più idee (2,56 contro 1,73) e di qualità superiore. Test successivi hanno confermato lo stesso effetto in contesti diversi.

Il meccanismo è legato alla percezione di controllo. «Quando le persone pensano a situazioni che non sono andate come previsto, avvertono una perdita di controllo», spiega Alexander Fulmer. «Questo le spinge automaticamente a cercare di recuperarlo, producendo più idee e pensando in modo più creativo».

Questa spinta porta ad ampliare le possibilità, esplorare alternative e uscire dagli schemi abituali. E qui entra in gioco un principio noto: più idee si generano, maggiore è la probabilità di trovare una soluzione valida.

Un aspetto interessante è che non conta il risultato dell'esperienza. Anche un evento positivo ma inatteso produce lo stesso effetto. È l'imprevedibilità a mettere in moto il pensiero creativo.

Applicare questo metodo è semplice e non richiede strumenti particolari. Basta fermarsi qualche minuto e ripensare a una situazione recente che non è andata come previsto. Subito dopo, si può iniziare a generare idee, senza giudicarle troppo presto.

In un contesto lavorativo sempre più orientato all'innovazione, questo approccio offre un vantaggio concreto. Trasformare gli imprevisti in risorse significa sfruttare momenti spesso sottovalutati. Perché, a volte, è proprio quando qualcosa va storto che nascono le idee migliori.