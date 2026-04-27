Un sistema di intelligenza artificiale analizza le TAC e individua segnali precoci di insufficienza cardiaca fino a cinque anni prima dei sintomi.

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L'insufficienza cardiaca si sviluppa spesso in silenzio: affanno, stanchezza e gonfiore alle gambe compaiono quando la malattia è già avanzata.

Ora una nuova tecnologia potrebbe cambiare le regole del gioco.

Un sistema di intelligenza artificiale analizza le immagini TAC e individua segnali di rischio fino a cinque anni prima della comparsa dei sintomi, utilizzando esami già eseguiti per altri motivi.

Il punto chiave non è il muscolo cardiaco, ma il tessuto adiposo che circonda il cuore. Questo tessuto non è solo una protezione passiva: reagisce ai segnali dell'organo, come infiammazione o danni iniziali, modificando la propria struttura.

L'algoritmo riesce a intercettare questi cambiamenti invisibili a occhio umano. Analizza densità, forma e organizzazione del tessuto e costruisce un profilo di rischio personalizzato.

La ricerca, pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology, ha coinvolto oltre 72.000 adulti senza diagnosi di insufficienza cardiaca, monitorati per anni in nove ospedali del Regno Unito.

Nel gruppo analizzato, circa il 2,9% ha sviluppato la patologia. Ma il dato più rilevante emerge dal confronto dei livelli di rischio: chi presentava i segnali più marcati aveva una probabilità quasi 20 volte superiore rispetto a chi mostrava valori più bassi. Nella fascia più a rischio, una persona su quattro ha sviluppato insufficienza cardiaca entro cinque anni.

Anche variazioni più contenute contano: un aumento del 25% nel punteggio di rischio è associato a una probabilità fino a quasi quattro volte maggiore di sviluppare la malattia.

Questo approccio non sostituisce i fattori di rischio tradizionali, come età, ipertensione o diabete, ma li integra, offrendo una valutazione più precisa del rischio individuale.

Un altro aspetto chiave è l'utilizzo di esami già disponibili. Molte persone si sottopongono a TAC toraciche per altri motivi, come il controllo delle coronarie o dolori al petto: la stessa immagine può ora fornire anche una previsione del rischio futuro.

I ricercatori stanno lavorando per estendere l'analisi anche alle TAC polmonari, ampliando ulteriormente i possibili utilizzi.

La tecnologia si dimostra efficace in diversi gruppi di popolazione, indipendentemente da età, sesso o altre patologie, e riesce a individuare segnali anche in persone apparentemente sane.

Il risultato segna un cambio di prospettiva: non più solo diagnosi quando la malattia è già presente, ma la possibilità concreta di intervenire molto prima. Un passo avanti verso una medicina sempre più preventiva e personalizzata.