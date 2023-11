320410-Video

Non servono ore di duro lavoro per prendersi cura dell’epidermide in modo efficace.

Secondo le statistiche di Google Trends, le ricerche relative alla cura della pelle sono aumentate del 120%.

Cecilia Ross, fondatrice di Cecilia London e grande esperta londinese di trattamento del viso e della pelle, ha condiviso i suoi migliori consigli per creare una semplice routine di cura della pelle.

Detergere

La detersione dovrebbe essere il primo passo di ogni routine di cura della pelle.

«Detergere la pelle è importantissimo, soprattutto la sera. Pulire il trucco, i residui e lo sporco alla fine della giornata significa che la pelle può respirare durante la notte e regolare la produzione di olio», spiega Cecilia.

Per quanto riguarda la frequenza della detersione, Cecilia non ha dubbi.

«La risposta è sempre semplice: detergere sempre la sera; questa può essere una doppia detersione se si è truccati o se utilizzate un prodotto diverso per trattare un problema specifico come l’acne».

Idratare

L'idratazione è fondamentale per tutti i tipi di pelle, perché impedisce alla pelle di disidratarsi.

«L’acido ialuronico è perfetto per un'idratazione profonda per tutti i tipi di pelle, soprattutto se la crema idratante è troppo pesante per la vostra pelle», osserva l'esperta.

Esfoliare

L'esfoliazione è ottima per levigare la pelle e per eliminare le cellule morte.

«L’uso di un acido esfoliante o di un retinolo è perfetto per illuminare e levigare, aumentando al contempo il ricambio cellulare», afferma Cecilia. «La scelta dell'esfoliante dipende da ciò che la vostra pelle può tollerare. Se il retinolo è troppo forte per la vostra pelle, di solito funziona bene un acido salicilico. Assicuratevi di non usare più di un esfoliante nella vostra routine, per non rompere la barriera della vostra pelle».

Proteggere

Proteggere la pelle dai dannosi raggi UV è fondamentale quando si tratta di curare la pelle.

«La protezione UVA/UVB è essenziale tutto l'anno. Protegge la pelle dai raggi UV dannosi che penetrano attraverso la pelle anche in una giornata nuvolosa/piovosa», consiglia l’esperta di skincare.

«Inoltre, agisce come protezione aggiuntiva contro le varie condizioni atmosferiche estreme, come il vento forte. La maggior parte delle persone trova che la propria pelle sia migliore in estate, ma si tratta di una soluzione a breve termine con conseguenze a lungo termine come pigmentazione, rosacea/estrema sensibilità e secchezza».

Trattamento viso mensile

Un trattamento viso mensile può aiutare a ravvivare la pelle.

«Un trattamento viso mensile è ideale per un'esfoliazione più profonda, per eliminare i pori e per un'idratazione intensa», dice Cecilia. «Il mio Glow Facial tratterà tutti i problemi della pelle e vi lascerà risultati duraturi».

Trattamento più profondo due volte l'anno

Se volete curare la vostra pelle, prendete in considerazione l'idea di prenotare un trattamento più profondo due volte l'anno.

«Un trattamento più profondo, come il micro-needling o il laser resurfacing, dà alla pelle la spinta necessaria per apparire al meglio», suggerisce l’esperta.

«Con l'età, il ricambio delle cellule della pelle rallenta e ogni anno perdiamo lentamente collagene. Un trattamento più profondo manterrà il collagene potenziato, rallentando il processo di invecchiamento e mantenendo la pelle sana».

Covermedia