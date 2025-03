Pornografia, immagini di guerra o rappresentazioni di violenza: I contenuti inappropriati hanno un impatto a lungo termine sugli adolescenti e possono essere emotivamente dannosi. Immagine: Pexels, Julia M Cameron

La curiosità è importante per lo sviluppo dei giovani. Ma può anche essere pericolosa, soprattutto su Internet. Per i click sbagliati è necessario il supporto dei genitori.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te: Gli adolescenti dipendono dalla guida degli adulti su Internet.

Contenuti dannosi come rappresentazioni di violenza, pornografia e falsi modelli di ruolo hanno effetti a lungo termine sui giovani.

Tra gli effetti vi sono ansia, stress, isolamento e alterazione della propria immagine corporea. Mostra di più

Molti lo sanno dalla propria infanzia: mentre i genitori guardano un film poliziesco la sera, non si vuole proprio andare a dormire! Quindi, non c'è niente di meglio che accoccolarsi sul divano per scorgere qualche scorcio di schermo sotto l'occhio vigile della mamma, per poi pentirsene. Perché i thriller non sono per i bambini.

I contenuti mediatici non adatti all'età possono sopraffare emotivamente gli adolescenti. Può trattarsi di immagini di guerra nei media, di prove di coraggio su TikTok o di immagini pornografiche su Internet.

Le rappresentazioni della violenza e della pornografia sono particolarmente dannose. Ma anche i falsi modelli di ruolo o i meccanismi di dipendenza scatenano lo stress nei giovani.

Violenza e valori distorti

I bambini non solo sono sopraffatti dalla violenza, ma la adottano anche come strategia di risoluzione dei conflitti se entrano in contatto troppo presto o regolarmente con contenuti violenti. Ad esempio, i video violenti possono invogliare i ragazzini ad agire in modo sconsiderato o addirittura ad autolesionarsi.

Anche gli ideali di bellezza diffusi online, soprattutto dagli influencer, hanno un impatto sugli adolescenti: ideali di bellezza irrealistici possono far sentire i bimbi meno attraenti o di valore.

Se i bambini e i giovani consumano contenuti che creano dipendenza, possono anche isolarsi socialmente. Su Swisscom Campus i genitori possono trovare serate online dedicate ai genitori e consigli preziosi su come accompagnare i figli online, riconoscere i pericoli e rafforzare le competenze mediatiche dei figli.

La giusta guida

Prima o poi tutti entrano in contatto con contenuti non adatti alla loro età: attraverso banner pubblicitari, sulle piattaforme dei social media, nelle chat o nei giochi. I ragazzini reagiscono in modo diverso a seconda della situazione.

Se gli adolescenti vengono lasciati soli su Internet e vengono a contatto troppo spesso con contenuti inappropriati, ciò può compromettere il loro sviluppo e metterli sotto pressione emotiva.

È importante che i genitori rimangano vigili e che parlino regolarmente con i loro figli dei contenuti inadatti o che utilizzino filtri per i contenuti.

Insegnare le competenze mediali: 5 consigli per i genitori Utilizzate i media digitali insieme.

In caso di clic sbagliato: discutere le strategie d'azione.

Stabilire regole chiare sull'uso dei media, ad esempio attraverso un contratto di utilizzo dei media

Predisporre filtri per regolare i contenuti.

Educare il bambino in modo adeguato alla sua età, affinché riconosca rapidamente i contenuti sessuali e si protegga da essi. Mostra di più