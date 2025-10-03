Alla stazione di ricarica, a casa o in viaggio: con un po' di preparazione, passare alla mobilità elettrica è un gioco da ragazzi. Immagine: Pexels, Craig Adderley

La flotta di autovetture di Swisscom è al 100% elettrica da aprile. La mobilità elettrica sta diventando sempre più popolare anche tra gli automobilisti. Questi consigli vi aiuteranno nella vostra routine di ricarica.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te La mobilità elettrica ha molti vantaggi e anche le aziende stanno facendo questo passo.

Con la giusta preparazione, il passaggio dal rifornimento alla ricarica può essere effettuato in pochissimo tempo ed è persino divertente.

Swisscom ha uno dei più grandi parchi auto aziendali della Svizzera. Dall'aprile 2025, l'intero parco auto è completamente elettrico. Mostra di più

Silenzioso, sostenibile e facile da ricaricare? La mobilità elettrica presenta numerosi vantaggi e rappresenta una buona soluzione di mobilità, a condizione che le auto elettriche siano prodotte nel rispetto dell'ambiente, siano utilizzate in sostituzione delle auto con motore a combustione e siano caricate con elettricità proveniente da energie rinnovabili.

Per alcuni automobilisti, tuttavia, il passaggio alla mobilità elettrica richiede un po' di tempo per abituarsi, poiché ora significa ricaricare anziché fare rifornimento. Domande come "Come si ricarica un'auto elettrica? Dove posso trovare la stazione di ricarica più vicina? E cosa succede durante il tragitto?" trovano subito risposta, perché la rete di ricarica in Svizzera è molto buona e viene costantemente ampliata.

Con un po' di preparazione e il supporto di app e guide, la ricarica diventa un gioco da ragazzi e nulla ostacola il passaggio alla mobilità elettrica.

Ricaricare invece di fare rifornimento

In Svizzera ci sono già 17.000 stazioni di ricarica per auto elettriche. Con app come Evpass, gli automobilisti possono trovare la migliore stazione di ricarica nella loro zona e persino gestire il processo di ricarica e i costi.

I tempi di ricarica e l'autonomia delle auto elettriche sono notevolmente migliorati e gli automobilisti dipendono sempre meno dalle stazioni di ricarica. Molti parcheggi, ad esempio al lavoro o davanti al supermercato, sono dotati di strutture di ricarica. Se state pranzando, facendo la spesa o facendo una pausa, la vostra auto elettrica si ricarica mentre voi vi godete il tempo.

La soluzione più conveniente è la stazione di ricarica domestica: sempre più proprietari di casa installano stazioni di ricarica e addebitano i costi aggiuntivi agli inquilini con una tariffa di parcheggio leggermente più alta. L'elettricità è più economica della benzina e proviene direttamente dalla Svizzera.

Swisscom passa all'elettricità

Con 2500 veicoli commerciali e autovetture, Swisscom possiede una delle più grandi flotte di veicoli aziendali della Svizzera. Da aprile, la flotta di autovetture è stata completamente convertita alla mobilità elettrica. A questo scopo sono state ordinate 1400 e-car che vengono attualmente distribuite a tutti i dipendenti che hanno un'auto aziendale.

La mobilità è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di CO2 dell'azienda. Swisscom si è quindi posta l'obiettivo di dimezzare le emissioni dirette di CO2 del proprio parco veicoli entro il 2025 e di eliminarle completamente entro il 2030.

Cinque vantaggi della mobilità elettrica

1. Pianificazione affidabile Il sistema informatico di bordo indica quando è il momento di ricaricare la batteria, anche prima che questa si esaurisca. Mostra di più

2. 17.000 stazioni di ricarica elettronica in tutta la Svizzera Davanti al supermercato, nel parcheggio multipiano o al lavoro: la ricarica è economica e può essere facilmente combinata con lo shopping e altre attività. Mostra di più

3. Conveniente Gli automobilisti possono ricaricare la loro e-car per 400-600 km con 15-20 franchi. In confronto, la benzina costa tre volte tanto per la stessa distanza. Le app aiutano nel calcolo. Mostra di più

4. Comodo Le e-car possono essere ricaricate anche utilizzando l'elettricità della propria presa di corrente. Le stazioni di ricarica per gli inquilini possono essere comodamente installate nel parcheggio. Mostra di più

5. Sostenibile Mentre le auto convenzionali attingono energia dall'estero, l'elettricità per le e-car proviene direttamente dalla Svizzera, spesso persino dal vostro tetto. Le nuove leggi renderanno l'energia solare ancora più accessibile. Mostra di più