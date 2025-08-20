  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grande innovazione Dal campo alla tavola: la colza diventa fonte di proteine sostenibili

Covermedia

20.8.2025 - 16:00

Dalla Germania arriva un'innovazione che trasforma la colza – la pianta dai fiori gialli da cui si ricava l'olio di colza – in un concentrato proteico ideale per burger vegetali, pasta e mangimi. Una risorsa locale che riduce l'uso della soia e porta benefici a salute, ambiente e agricoltura.

Covermedia

20.08.2025, 16:00

20.08.2025, 16:22

Forse non tutti conoscono la colza, ma è probabile che l'abbiano vista almeno una volta: è quella pianta dai fiori gialli intensi che in primavera colora interi campi in molte regioni d'Europa.

Dalla colza si ricava soprattutto l'olio, molto usato in cucina e nell'industria alimentare. Ma i suoi semi contengono anche fino al 20% di proteine, un potenziale rimasto per lungo tempo inutilizzato.

Ora i ricercatori tedeschi hanno trovato il modo di sfruttarlo. Al Fraunhofer-Zentrum di Leuna è stato sviluppato un nuovo processo chiamato EthaNa, che permette di estrarre un concentrato proteico puro, digeribile e ricco di amminoacidi essenziali. A differenza delle lavorazioni tradizionali, che alteravano il gusto e la qualità, questa tecnologia mantiene intatte le proprietà nutrizionali ed elimina le sostanze amare.

Proteine di colza in cucina: burger più succosi e pasta proteica 

Le proteine di colza aprono la strada a una nuova generazione di alimenti vegetali. Nei test di laboratorio la pasta arricchita ha mantenuto un'ottima consistenza e un buon «morso», mentre i burger vegetali sono risultati più succosi, con una texture più vicina a quella della carne. Anche i sostituti del pesce e della carne macinata hanno mostrato ottimi risultati nutrizionali, con un contenuto proteico paragonabile – e in alcuni casi superiore – a quello della soia.

Per chi segue una dieta vegetariana o vegana, o semplicemente vuole ridurre i consumi di carne, questa alternativa rappresenta una fonte locale e sostenibile di proteine, con un profilo amminoacidico simile a quello delle proteine del latte.

Non solo per l'uomo: benefici anche per gli animali 

Il potenziale della colza non riguarda solo gli alimenti destinati a noi. Nei test condotti dall'Università di Hohenheim, i pulcini nutriti con mangimi a base di proteine di colza sono cresciuti rapidamente e in buona salute. Rispetto alla soia, la digeribilità è risultata migliore e l'aumento di peso più equilibrato.

Questo significa che le proteine di colza possono diventare un valido sostituto dei mangimi importati dall'estero, riducendo la dipendenza dell'Europa dalla soia sudamericana e i costi per gli allevatori.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»

Altre notizie

Ricerca. Batteri e virus alleati: la nuova frontiera contro il cancro

RicercaBatteri e virus alleati: la nuova frontiera contro il cancro

Ecco come. Il caffè migliora l'umore: lo dice la scienza

Ecco comeIl caffè migliora l'umore: lo dice la scienza

StresSOS entra in campo. Nuove frontiere nella prevenzione della salute mentale giovanile

StresSOS entra in campoNuove frontiere nella prevenzione della salute mentale giovanile