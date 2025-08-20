Dalla Germania arriva un'innovazione che trasforma la colza – la pianta dai fiori gialli da cui si ricava l'olio di colza – in un concentrato proteico ideale per burger vegetali, pasta e mangimi. Una risorsa locale che riduce l'uso della soia e porta benefici a salute, ambiente e agricoltura.

Covermedia Covermedia

Forse non tutti conoscono la colza, ma è probabile che l'abbiano vista almeno una volta: è quella pianta dai fiori gialli intensi che in primavera colora interi campi in molte regioni d'Europa.

Dalla colza si ricava soprattutto l'olio, molto usato in cucina e nell'industria alimentare. Ma i suoi semi contengono anche fino al 20% di proteine, un potenziale rimasto per lungo tempo inutilizzato.

Ora i ricercatori tedeschi hanno trovato il modo di sfruttarlo. Al Fraunhofer-Zentrum di Leuna è stato sviluppato un nuovo processo chiamato EthaNa, che permette di estrarre un concentrato proteico puro, digeribile e ricco di amminoacidi essenziali. A differenza delle lavorazioni tradizionali, che alteravano il gusto e la qualità, questa tecnologia mantiene intatte le proprietà nutrizionali ed elimina le sostanze amare.

Proteine di colza in cucina: burger più succosi e pasta proteica

Le proteine di colza aprono la strada a una nuova generazione di alimenti vegetali. Nei test di laboratorio la pasta arricchita ha mantenuto un'ottima consistenza e un buon «morso», mentre i burger vegetali sono risultati più succosi, con una texture più vicina a quella della carne. Anche i sostituti del pesce e della carne macinata hanno mostrato ottimi risultati nutrizionali, con un contenuto proteico paragonabile – e in alcuni casi superiore – a quello della soia.

Per chi segue una dieta vegetariana o vegana, o semplicemente vuole ridurre i consumi di carne, questa alternativa rappresenta una fonte locale e sostenibile di proteine, con un profilo amminoacidico simile a quello delle proteine del latte.

Non solo per l'uomo: benefici anche per gli animali

Il potenziale della colza non riguarda solo gli alimenti destinati a noi. Nei test condotti dall'Università di Hohenheim, i pulcini nutriti con mangimi a base di proteine di colza sono cresciuti rapidamente e in buona salute. Rispetto alla soia, la digeribilità è risultata migliore e l'aumento di peso più equilibrato.

Questo significa che le proteine di colza possono diventare un valido sostituto dei mangimi importati dall'estero, riducendo la dipendenza dell'Europa dalla soia sudamericana e i costi per gli allevatori.