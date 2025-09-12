Ricercatori trasformano l'anidride carbonica in prodotti industriali e di consumo: dai carburanti ai polimeri, fino a creme senza olio di palma. Un passo decisivo verso la bioeconomia circolare.

Per decenni l'anidride carbonica è stata il simbolo della crisi climatica.

Ma oggi c'è chi la vede come risorsa. Alla Ruhr-Universität di Bochum, un team di ricercatori lavora a processi che trasformano il CO₂ in plastica, carburante, farmaci e persino cosmetici, grazie a microrganismi ed enzimi. L'obiettivo: sostituire progressivamente le materie prime fossili con una bioeconomia circolare basata su risorse rinnovabili.

Batteri e lieviti geneticamente modificati – come E. coli o K. phaffii – sono in grado di convertire il CO₂ in molecole chiave come acido itaconico (per i polimeri) e acido 3-idrossipropionico. In questo modo si ottengono materie prime industriali senza emissioni aggiuntive, mantenendo chiuso il ciclo del carbonio. «Il nostro obiettivo è passare da processi basati sul petrolio a un'economia sostenibile e circolare», spiega il professor Dirk Tischler, tra i coordinatori del progetto.

Oltre ai microrganismi, i ricercatori stanno sviluppando enzimi artificiali. È il caso del CETCH cycle, che in laboratorio ha prodotto amido otto volte più velocemente rispetto al mais. Sistemi come il THETA cycle promettono di rendere le cellule viventi capaci di fissare CO₂ a livelli industriali.

Non si tratta solo di teoria. In Cina, l'azienda LanzaTech produce già 46.000 tonnellate di etanolo all'anno a partire da CO₂ e idrogeno. In Germania, startup come b.fab lavorano su biopolimeri e amminoacidi.

Le applicazioni non riguardano solo l'industria pesante: un team tedesco-svizzero ha sviluppato un processo per ottenere oli cosmetici palmofree da CO₂, sostituendo così l'olio di palma e riducendo la deforestazione tropicale. Nei test i prodotti si sono mostrati sicuri e ben tollerati sulla pelle.

Le sfide restano: enzimi instabili, costi alti, difficoltà di scalabilità. Ma l'avanzata di biosensori, bioreattori modulari e intelligenza artificiale nell'ingegneria enzimatica lascia intravedere progressi rapidi. La differenza la faranno investimenti e politiche lungimiranti: solo allora il CO₂ potrà passare da simbolo della crisi a parte della soluzione.