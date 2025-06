Il sonno è sempre più protagonista su TikTok. Ma tra mocktail, tecniche mentali e suoni rilassanti, cosa dice davvero la scienza? L'esperto Martin Seeley analizza i trend più popolari.

Covermedia Covermedia

Negli ultimi mesi, la rete si è trasformata in un laboratorio di esperimenti sul sonno. Le ricerche Google per «Perché non riesco a dormire?» sono aumentate del 200%, mentre «Come addormentarsi subito» ha visto un +130%.

A farla da protagonista su TikTok è la Sleepy Girl Mocktail, ma non mancano altri trend come il cognitive shuffle, il metodo scandinavo e i rumori rilassanti.

Abbiamo raccolto l'opinione di Martin Seeley, Senior Sleep Expert di MattressNextDay, per capire se questi rimedi virali hanno un fondamento.

La Sleepy Girl Mocktail

Composta da succo di amarena, magnesio e soda, questa bevanda promette di facilitare l'addormentamento. Secondo Martin Seeley:

«Il succo di amarena è una fonte naturale di melatonina e triptofano. La melatonina aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia, mentre il triptofano favorisce la produzione di serotonina, che gioca un ruolo cruciale nella regolazione del sonno».

«Il magnesio», aggiunge, «contribuisce a mantenere livelli sani di GABA, un neurotrasmettitore che promuove calma e rilassamento».

Non è un rimedio miracoloso, ma Seeley chiarisce: «Può diventare parte di un rituale serale rilassante, utile per segnalare al corpo che è ora di dormire».

Cognitive Shuffle

Tecnica mentale che consiste nell'immaginare oggetti casuali a partire da lettere di parole semplici, come «SONNO».

«È una tecnica utile per chi fatica a «spegnere» la mente prima di dormire», spiega Seeley.

«Imita il modo in cui il cervello entra naturalmente nella fase del sogno. Ma non è una cura universale: in caso di insonnia o ansia, può essere utile integrarla con CBT-I o altre strategie».

Metodo Scandinavo

Questa tecnica prevede l'uso di due piumoni separati nello stesso letto, per evitare interruzioni del sonno.

«Può migliorare la qualità del riposo», afferma Seeley, «perché limita i risvegli notturni e favorisce un migliore controllo della temperatura corporea».

White Noise e Brown Noise

I suoni di sottofondo – come il rumore bianco o marrone – sono sempre più usati per favorire il relax.

«Possono aiutare a mascherare i rumori improvvisi, ridurre l'ansia e creare un ambiente prevedibile», spiega Seeley. «In particolare, il brown noise è utile per chi ha sensibilità sensoriali».

Non sono però adatti a tutti: «Alcuni li trovano fastidiosi, quindi è importante sperimentare».