Sono grandi appena un millimetro, si muovono come un collettivo intelligente e potrebbero rivoluzionare la medicina e l'ambiente. Gli Smartlets aprono la strada a diagnosi, terapie mirate e monitoraggio delle acque.

Minuscoli come granelli di sabbia, ma con un potenziale enorme.

All'interno della Technische Universität Chemnitz un team di ricerca ha sviluppato i primi microrobot modulari capaci di comunicare tra loro, coordinarsi e svolgere compiti in autonomia. La scoperta, pubblicata su Science Robotics, apre scenari che spaziano dalla medicina alla tutela ambientale.

Come funzionano gli Smartlets

I nuovi microrobot, chiamati Smartlets, misurano appena un millimetro. Grazie a un design ispirato all'origami si ripiegano in piccoli cubi cavi, al cui interno trovano posto sensori, microchip e moduli energetici. L'energia arriva da minuscole celle fotovoltaiche, mentre la comunicazione avviene attraverso segnali ottici che permettono loro di interagire come uno sciame intelligente.

«Per la prima volta dimostriamo un'unità di microrobotica chiusa, capace non solo di reagire agli stimoli e muoversi, ma anche di interagire in modo programmabile e autonomo con altri microrobot», spiega Oliver G. Schmidt, direttore del centro di ricerca MAIN di Chemnitz.

Applicazioni in medicina

Grazie alla loro biocompatibilità e alla capacità di lavorare in gruppo, gli Smartlets potrebbero in futuro muoversi all'interno del corpo umano. Tra gli scenari possibili:

Diagnostica minimamente invasiva, analizzando tessuti o rilevando biomarcatori.

Trasporto mirato di farmaci, rilasciando principi attivi solo nelle aree colpite.

Rilevamento precoce di danni a tessuti o infiammazioni.

Cooperazione contro i tumori, con più Smartlets che individuano e colpiscono cellule malate.

Oltre la medicina: monitorare l'acqua

Il campo d'azione non si limita agli ospedali. Grazie alla loro capacità di lavorare in sciame, gli Smartlets potrebbero sorvegliare grandi specchi d'acqua, individuare microplastiche, metalli pesanti o agenti patogeni e fornire dati in tempo reale su possibili contaminazioni.

Verso «organismi digitali»

L'obiettivo a lungo termine è creare reti di Smartlets in cui ogni unità svolga un ruolo specifico – percezione, movimento, comunicazione – formando così un sistema collettivo intelligente. «Siamo ancora lontani dal creare vita artificiale», osserva il professor John McCaskill, «ma iniziamo a capire come hardware modulare e intelligenza distribuita possano imitare i comportamenti adattivi dei sistemi viventi».

Una rivoluzione in miniatura

Dalle pipeline industriali alle arterie umane, i microrobot di Chemnitz promettono di trasformare settori cruciali. Piccolissimi, autonomi e coordinati, gli Smartlets potrebbero essere i primi mattoni di un futuro in cui tecnologia e biologia si intrecciano per restituire salute, sicurezza e nuove possibilità all'uomo.