Una ricerca tra Germania e Regno Unito conferma: vivere insieme al partner aumenta la soddisfazione personale in modo duraturo. Il matrimonio, invece, conta sempre meno.

Covermedia Covermedia

Chi ha vissuto l'inizio di una storia lo sa: tutto sembra più leggero, ogni gesto assume un valore nuovo.

Ma cosa resta di quell'entusiasmo quando la relazione diventa convivenza e la routine prende il sopravvento?

Un team di ricercatori tedeschi e britannici ha analizzato i dati di oltre mille persone e i risultati parlano chiaro: il passaggio da single a coppia con vita comune porta un aumento netto della felicità, che dura nel tempo.

L'inizio della relazione è la svolta

La soddisfazione cresce soprattutto con l'avvio della storia d'amore. Il trasloco insieme segna un ulteriore picco, che resta stabile anche due anni dopo. Per chi era già in una relazione consolidata, la convivenza non aggiunge un nuovo slancio, ma rafforza il benessere già acquisito.

«L'inizio di una storia segna la vera svolta, mentre la convivenza porta soprattutto stabilità» spiega Usama El-Awad, dell'Università di Bielefeld. E, a differenza di altri grandi cambiamenti di vita – come un trasloco o un nuovo lavoro – che spesso riportano presto al livello abituale di benessere, la coppia stabile mantiene più a lungo l'effetto positivo.

Oltre il matrimonio

Che si tratti di giovani o meno giovani, con reddito alto o basso, l'effetto positivo della convivenza emerge in tutte le categorie sociali. «Il guadagno in termini di soddisfazione non dipende da età, genere, reddito o istruzione» conferma Theresa Entringer, del DIW e dell'Università di Greifswald.

Il matrimonio, invece, appare sempre meno decisivo. «Le differenze di felicità tra sposati e non sposati sono ormai minime» nota El-Awad, collegando il cambiamento al nuovo contesto sociale e alla crescente accettazione delle unioni non ufficiali. In altre parole: più che la firma su un documento, è la condivisione della vita quotidiana a renderci davvero felici.