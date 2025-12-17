  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dalle allergie al cancro Quando le cellule del raffreddore da fieno diventano un'arma terapeutica

Covermedia

17.12.2025 - 16:00

Un team di ricercatori cinesi riprogramma i mastociti, protagonisti delle reazioni allergiche, per colpire i tumori e rafforzare l'immunoterapia. I risultati, pubblicati su «Cell», aprono nuove prospettive per trattamenti sempre più mirati.

Covermedia

17.12.2025, 16:00

17.12.2025, 16:36

Le cellule responsabili di starnuti, prurito e occhi che lacrimano potrebbero un giorno aiutare a combattere il cancro.

È l'idea alla base di una nuova ricerca condotta in Cina, dove un gruppo di scienziati ha trasformato i mastociti – noti per il loro ruolo nelle allergie stagionali – in veicoli intelligenti capaci di individuare i tumori e potenziare la risposta immunitaria.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica «Cell», parte da un meccanismo familiare a milioni di persone: la reazione eccessiva del sistema immunitario a sostanze innocue come pollini o polvere. I ricercatori hanno deciso di sfruttare proprio questa ipersensibilità, indirizzandola contro le cellule tumorali.

I mastociti, che fanno parte del sistema immunitario innato, sono stati «addestrati» a riconoscere il cancro come se fosse un allergene. Per farlo, gli scienziati li hanno dotati di anticorpi IgE selezionati per legarsi a specifiche caratteristiche delle cellule tumorali. In questo modo, le cellule allergiche si accumulano nel tessuto malato, dove svolgono una doppia funzione: trasportano terapie mirate e rilasciano segnali infiammatori che rendono il tumore più vulnerabile all'attacco di altre cellule immunitarie.

Un ruolo chiave è stato svolto dai virus oncolitici, agenti capaci di infettare e distruggere selettivamente le cellule tumorali, lasciando in gran parte intatti i tessuti sani. I mastociti agiscono come un vero e proprio «taxi biologico», portando questi virus direttamente al bersaglio.

«Abbiamo cercato di trasformare i tumori in allergeni specifici, così da attivare i mastociti e innescare una risposta immunitaria mirata», spiega l'autore dello studio Yu Jicheng della Zhejiang University. «I mastociti non sono solo piattaforme di trasporto per i farmaci, ma amplificano anche la risposta del sistema immunitario».

Nei test su modelli animali, il metodo ha mostrato risultati incoraggianti: nei topi con tumori cutanei, metastasi polmonari e tumore al seno, la crescita del cancro è rallentata in modo significativo e le recidive si sono ridotte. Segnali positivi sono arrivati anche da modelli tumorali derivati da pazienti, in particolare in presenza del marker HER2, suggerendo la possibilità di terapie sempre più personalizzate.

Per ora, però, la ricerca resta confinata al laboratorio. Le sperimentazioni cliniche sull'uomo non sono ancora iniziate e servirà tempo per capire se questo approccio potrà essere integrato con le immunoterapie già in uso. Ma lo studio offre una nuova chiave di lettura sul potenziale del sistema immunitario e su come, in futuro, anche le cellule che oggi associamo alle allergie potrebbero diventare alleate nella lotta contro il cancro.

I più letti

Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Brutta caduta al traguardo per Wendy Holdener: «Poi sono tornate le lacrime»
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella

Altre notizie

La ricerca. La luce fa ricrescere gli occhi a un verme: il sensore esiste anche nell'uomo

La ricercaLa luce fa ricrescere gli occhi a un verme: il sensore esiste anche nell'uomo

Oroscopo annuale 2026. L'astrologa: «Una visione prenderà forma per i Pesci»

Oroscopo annuale 2026L'astrologa: «Una visione prenderà forma per i Pesci»

Oroscopo annuale 2026. L'astrologa: «L'Acquario si chiede per cosa vuole usare la sua libertà»

Oroscopo annuale 2026L'astrologa: «L'Acquario si chiede per cosa vuole usare la sua libertà»