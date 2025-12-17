Un team di ricercatori cinesi riprogramma i mastociti, protagonisti delle reazioni allergiche, per colpire i tumori e rafforzare l'immunoterapia. I risultati, pubblicati su «Cell», aprono nuove prospettive per trattamenti sempre più mirati.

Covermedia Covermedia

Le cellule responsabili di starnuti, prurito e occhi che lacrimano potrebbero un giorno aiutare a combattere il cancro.

È l'idea alla base di una nuova ricerca condotta in Cina, dove un gruppo di scienziati ha trasformato i mastociti – noti per il loro ruolo nelle allergie stagionali – in veicoli intelligenti capaci di individuare i tumori e potenziare la risposta immunitaria.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica «Cell», parte da un meccanismo familiare a milioni di persone: la reazione eccessiva del sistema immunitario a sostanze innocue come pollini o polvere. I ricercatori hanno deciso di sfruttare proprio questa ipersensibilità, indirizzandola contro le cellule tumorali.

I mastociti, che fanno parte del sistema immunitario innato, sono stati «addestrati» a riconoscere il cancro come se fosse un allergene. Per farlo, gli scienziati li hanno dotati di anticorpi IgE selezionati per legarsi a specifiche caratteristiche delle cellule tumorali. In questo modo, le cellule allergiche si accumulano nel tessuto malato, dove svolgono una doppia funzione: trasportano terapie mirate e rilasciano segnali infiammatori che rendono il tumore più vulnerabile all'attacco di altre cellule immunitarie.

Un ruolo chiave è stato svolto dai virus oncolitici, agenti capaci di infettare e distruggere selettivamente le cellule tumorali, lasciando in gran parte intatti i tessuti sani. I mastociti agiscono come un vero e proprio «taxi biologico», portando questi virus direttamente al bersaglio.

«Abbiamo cercato di trasformare i tumori in allergeni specifici, così da attivare i mastociti e innescare una risposta immunitaria mirata», spiega l'autore dello studio Yu Jicheng della Zhejiang University. «I mastociti non sono solo piattaforme di trasporto per i farmaci, ma amplificano anche la risposta del sistema immunitario».

Nei test su modelli animali, il metodo ha mostrato risultati incoraggianti: nei topi con tumori cutanei, metastasi polmonari e tumore al seno, la crescita del cancro è rallentata in modo significativo e le recidive si sono ridotte. Segnali positivi sono arrivati anche da modelli tumorali derivati da pazienti, in particolare in presenza del marker HER2, suggerendo la possibilità di terapie sempre più personalizzate.

Per ora, però, la ricerca resta confinata al laboratorio. Le sperimentazioni cliniche sull'uomo non sono ancora iniziate e servirà tempo per capire se questo approccio potrà essere integrato con le immunoterapie già in uso. Ma lo studio offre una nuova chiave di lettura sul potenziale del sistema immunitario e su come, in futuro, anche le cellule che oggi associamo alle allergie potrebbero diventare alleate nella lotta contro il cancro.