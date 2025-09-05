  1. Clienti privati
A dirlo è uno studio Il primo segnale della demenza può essere... un reato

Covermedia

5.9.2025 - 16:00

Uno studio internazionale rivela che piccoli furti, aggressioni o comportamenti improvvisi e fuori controllo possono anticipare di anni la diagnosi della malattia, soprattutto nella forma frontotemporale.

Covermedia

05.09.2025, 16:00

05.09.2025, 16:11

Un uomo che urina in strada, una donna che guida senza patente, un vicino che diventa aggressivo senza motivo.

Non sempre si tratta di provocazioni o ribellioni: in alcuni casi questi gesti possono essere i primi segni di demenza.

A dirlo è uno studio del Max Planck Institute for Cognitive and Brain Sciences, pubblicato su Nature, che ha analizzato i dati di oltre 236 mila pazienti. La ricerca mostra che nella demenza frontotemporale oltre la metà dei malati ha manifestato comportamenti «criminali» molto prima di ricevere la diagnosi. Nell'Alzheimer la percentuale scende al 12%, nel Parkinson al 6%.

Il motivo è biologico: la malattia colpisce aree cerebrali che regolano autocontrollo ed emozioni, cancellando le «inibizioni interne». Il risultato è che persone senza alcun precedente possono improvvisamente rubare, aggredire o avere condotte inappropriate, senza rendersene conto.

«Il comportamento a rischio nei pazienti con demenza frontotemporale è molto probabilmente causato dalla malattia stessa. La maggior parte non aveva mai avuto problemi con la giustizia», spiega il professor Matthias Schroeter, coordinatore dello studio.

La scoperta pone interrogativi anche per il sistema giudiziario: punire come criminali chi in realtà è malato rischia di produrre ingiustizie. Per gli esperti servono regole più chiare, pene alternative al carcere e una maggiore consapevolezza tra le autorità.

Per le famiglie, infine, il cambiamento improvviso di un parente è spesso traumatico. Ma riconoscere in tempo questi segnali può fare la differenza, permettendo di intervenire prima che la situazione degeneri.

