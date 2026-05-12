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Salute Demenza, ecco tre abitudini quotidiane che possono ridurre il rischio

Covermedia

12.5.2026 - 16:00

Il rischio di demenza non dipende solo da fattori genetici o dall'età.
Il rischio di demenza non dipende solo da fattori genetici o dall'età.
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 Attività fisica, sonno e tempo passato seduti influenzano il cervello nel lungo periodo: piccoli cambiamenti quotidiani possono fare la differenza.

Covermedia

12.05.2026, 16:00

12.05.2026, 16:16

 Il rischio di demenza non dipende solo da fattori genetici o dall'età.

Anche le abitudini quotidiane, ripetute per anni, hanno un impatto concreto sulla salute del cervello. Movimento, sonno e tempo trascorso seduti sono tre elementi chiave su cui è possibile intervenire.

Una grande analisi pubblicata su PLOS One, guidata da Akinkunle Oye-Somefun della York University, ha esaminato 69 studi a lungo termine con milioni di partecipanti. I risultati mostrano un quadro chiaro: questi tre fattori agiscono insieme e influenzano il rischio nel tempo.

Il primo elemento è l'attività fisica. Chi si muove regolarmente ha un rischio di demenza inferiore in media del 25%. Il riferimento è di circa 150 minuti di attività a settimana, come camminata veloce, bicicletta o nuoto. Non serve un allenamento intenso: ciò che conta è la continuità.

Il secondo fattore è il sonno. La durata ideale si colloca tra le sette e le otto ore per notte. Dormire meno di sette ore è associato a un aumento del rischio di circa il 18%, mentre superare le otto ore lo aumenta fino al 28%. Sia la carenza sia l'eccesso di sonno possono riflettere squilibri che, nel tempo, incidono sulla salute cerebrale.

Il terzo elemento riguarda il tempo trascorso seduti. Restare seduti per otto ore o più al giorno è associato a un rischio di demenza più alto del 27%. Questo vale anche per chi pratica attività fisica: lunghe ore consecutive senza movimento rappresentano comunque un fattore negativo.

«Attività fisica regolare, meno tempo sedentario e una durata del sonno adeguata sono associati a un rischio più basso», sintetizzano i ricercatori.

È importante ricordare che si tratta di studi osservazionali: mostrano associazioni, non un rapporto diretto di causa-effetto. Tuttavia, il messaggio resta concreto.

Integrare il movimento nella giornata, mantenere un ritmo di sonno regolare e interrompere spesso le ore sedute sono strategie semplici, ma efficaci nel lungo periodo. Perché, quando si tratta di cervello, sono proprio le piccole abitudini quotidiane a costruire la differenza nel tempo.

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