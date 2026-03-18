Un grande studio su quasi 2.800 donne ha individuato una proteina nel sangue che potrebbe segnalare un rischio più alto di demenza molti anni prima dell'insorgere della patologia.

Covermedia Covermedia

La demenza è una delle malattie neurologiche più diffuse nella popolazione anziana.

Il problema è che la malattia si sviluppa lentamente: quando compaiono disturbi della memoria, difficoltà di orientamento o problemi di linguaggio, il processo patologico nel cervello è spesso iniziato da anni.

Per questo motivo la ricerca sta cercando segnali precoci nel corpo. Un nuovo studio suggerisce che un semplice esame del sangue potrebbe indicare il rischio di demenza fino a 25 anni prima dei primi sintomi.

Al centro dell'analisi c'è una proteina chiamata tau fosforilata 217 (p-tau217), collegata ai processi che avvengono nel cervello durante lo sviluppo dell'Alzheimer. Quando si formano depositi anomali nel cervello, cambia anche la concentrazione di questa proteina nel sangue.

I risultati provengono da una grande ricerca a lungo termine condotta su 2.766 donne inizialmente sane, di età compresa tra 65 e 79 anni. Le partecipanti sono state seguite per molti anni e monitorate regolarmente. Nel corso dello studio 1.311 donne hanno sviluppato una lieve compromissione cognitiva o una demenza; tra queste, 752 hanno ricevuto una diagnosi di demenza.

Analizzando i campioni di sangue raccolti all'inizio dello studio, i ricercatori hanno osservato un legame chiaro tra i livelli della proteina e il rischio futuro di malattia. «La nostra ricerca suggerisce che potremmo identificare donne con un rischio più elevato di demenza decenni prima della comparsa dei sintomi», afferma l'autore dello studio Aladdin H. Shadyab dell'Università della California a San Diego.

I dati mostrano che valori più alti della proteina sono associati a un rischio molto maggiore di sviluppare problemi cognitivi. Con livelli moderatamente elevati, il rischio di demenza o di disturbi della memoria risultava quasi due volte e mezzo più alto. Nei casi con valori più elevati il rischio di demenza superava di oltre tre volte quello delle altre partecipanti e, nelle concentrazioni più alte, arrivava a essere più che sette volte superiore.

Secondo i ricercatori, un test del sangue basato su questi marcatori potrebbe in futuro semplificare molto la diagnosi. Oggi l'Alzheimer viene spesso confermato solo con esami complessi, come scansioni cerebrali o analisi del liquido cerebrospinale.

Gli studiosi sottolineano però che il test non è ancora utilizzato nella pratica clinica. Saranno necessari altri studi per capire come applicarlo nella medicina preventiva e se una diagnosi così precoce possa davvero modificare il decorso della malattia. Inoltre, la ricerca ha riguardato solo donne: sarà necessario verificare se i risultati valgono anche per gli uomini.