Il modo migliore per mantenere i denti bianchi è tenerli puliti spazzolandoli e passando il filo interdentale due volte al giorno.

Denti bianchi e brillanti non sono solo belli da vedere, ma possono anche contribuire alla fiducia in se stessi.

Secondo il dottor Raj Juneja, dentista della clinica dentale Face Teeth Smile, si possono fare diverse azioni per mantenere i denti perfetti.

Spazzolamento e filo interdentale regolari

Naturalmente, il modo migliore per mantenere i denti bianchi è spazzolare e passare il filo interdentale due volte al giorno.

«Spazzolate i denti almeno due volte al giorno utilizzando un dentifricio al fluoro e uno spazzolino a setole morbide», consiglia il dottor Juneja. «Il filo interdentale aiuta a rimuovere la placca e le particelle di cibo tra i denti, prevenendo le macchie e promuovendo la salute orale generale. Si consiglia inoltre di recarsi regolarmente da un igienista dentale per garantire una pulizia professionale dei denti e la rimozione delle macchie».

Dentifricio sbiancante

Se siete preoccupati che i vostri denti ingialliscano, potete provare un dentifricio specifico per sbiancare i denti.

«I dentifrici sbiancanti sono formulati con abrasivi delicati che aiutano a rimuovere le macchie superficiali dai denti», spiega Juneja. «Usate quelli raccomandati dal vostro dentista come complemento allo sbiancamento professionale dei denti».

Evitare alcuni cibi

Alcuni cibi e bevande possono macchiare i denti.

«Caffè, tè, vino rosso, frutti di bosco e salse di colore scuro sono tra i colpevoli. Anche se non è necessario eliminare completamente questi alimenti, moderarne il consumo e sciacquare la bocca dopo averli assunti può aiutare a ridurre le macchie».

Rivolgersi a un professionista

Lo sbiancamento professionale dei denti è un modo efficace per ottenere ottimi risultati.

«Per ottenere risultati più rapidi ed evidenti, prendete in considerazione lo sbiancamento professionale dei denti», raccomanda il dottor Juneja. «I trattamenti in studio utilizzano agenti sbiancanti più potenti e tecniche avanzate per ottenere miglioramenti evidenti in breve tempo».

Kit di sbiancamento a casa

«I kit di sbiancamento a casa prescritti dal dentista offrono comodità e risultati graduali. Questi kit comprendono vassoi su misura e un gel sbiancante di livello professionale da applicare a proprio piacimento», spiega il dentista.

Evitare i prodotti del tabacco

Il tabacco è una delle principali cause di macchie sui denti, quindi è importante evitare i prodotti che lo contengono.

«Non solo contribuisce alla decolorazione, ma comporta anche seri rischi per la salute orale», avverte il dottor Juneja. «Smettere di fumare può portare a un miglioramento del colore dei denti e del benessere orale in generale».

Covermedia