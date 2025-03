Sebbene non esista una cura per il diabete, il diabete di tipo 2 può essere messo in remissione.

Covermedia Covermedia

Il diabete è una malattia cronica che provoca livelli elevati di zucchero nel sangue ed è fondamentale riconoscerne i segnali per una diagnosi tempestiva.

Niamh McMillan, sovrintendente della farmacia di Superdrug, spiega: «Esistono due tipi principali di diabete. Il tipo 1 si verifica quando una persona non riesce a produrre insulina, l'ormone che aiuta il corpo a trasformare il glucosio in energia. Il diabete di tipo 2, invece, si manifesta quando il corpo non produce abbastanza insulina o non la utilizza correttamente. Il prediabete si verifica quando i livelli di zucchero nel sangue sono più alti del normale, ma non abbastanza da essere diagnosticati come diabete di tipo 2».

Per aiutare a comprendere meglio questa condizione, Niamh elenca i sintomi da monitorare. «I sintomi del diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono molto simili, anche se nel diabete di tipo 1 tendono a manifestarsi più rapidamente e in forma più grave», afferma. «I segnali più comuni includono un aumento della sete, minzione frequente, soprattutto di notte, fame persistente anche dopo i pasti e una sensazione costante di stanchezza. Le persone con diabete di tipo 1 possono inoltre sperimentare una perdita di peso inspiegabile».

Sebbene non esista una cura per il diabete, il tipo 2 può «andare in remissione quando i livelli di zucchero nel sangue tornano a un valore sicuro e non diabetico a lungo termine, senza la necessità di farmaci per abbassare il glucosio». Secondo il farmacista, questo risultato può essere ottenuto attraverso dieta, esercizio fisico e perdita di peso, con quest'ultima che risulta il fattore più efficace.

«Anche un'alimentazione sana svolge un ruolo cruciale», continua la farmacista. «Una dieta basata su alimenti integrali e non trasformati, come verdure, proteine magre e cereali integrali, può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue e migliorare la sensibilità all'insulina».

Niamh suggerisce inoltre: «Aumentare l'attività fisica giornaliera può favorire la perdita di peso e aiutare a contrastare gli effetti del prediabete e del diabete di tipo 2. L'obiettivo dovrebbe essere almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana, ovvero circa 20-30 minuti al giorno».