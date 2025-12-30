Due persone seguono la stessa dieta e fanno attività fisica simile, ma i risultati non coincidono. covermedia

Le differenze nei muscoli spiegano perché la stessa alimentazione può avere effetti diversi su glicemia e peso.

Per qualcuno la glicemia migliora rapidamente, per altri molto meno. Non è solo una questione di impegno: la spiegazione è biologica e riguarda soprattutto i muscoli.

Una ricerca della University of Michigan e della University of Sydney, pubblicata sul Journal of Gerontology: Biological Sciences, mostra che uomini e donne rispondono in modo diverso all'insulina a livello muscolare. Questo influisce su come il corpo gestisce lo zucchero nel sangue e, di riflesso, sul peso.

Il muscolo scheletrico è il principale destinatario del glucosio dopo i pasti. Se l'insulina funziona bene, lo zucchero entra nelle cellule e la glicemia resta stabile. Se la risposta è meno efficiente, aumentano il rischio di insulino-resistenza e diabete di tipo 2.

Nello studio, ratti anziani sono stati sottoposti a una riduzione calorica per otto settimane. In entrambi i sessi il risultato finale è stato positivo, ma i meccanismi erano diversi: circa il settanta per cento dei cambiamenti nel muscolo dipendeva dal sesso.

Negli esemplari femminili l'adattamento ha riguardato soprattutto i processi legati all'azione dell'insulina. Nei maschi, invece, sono cambiate in misura maggiore le proteine coinvolte nella struttura e nella funzione del muscolo. «Il beneficio è simile, ma le strade biologiche sono diverse», spiega il coordinatore dello studio Gregory Cartee.

Risultati analoghi emergono anche dagli studi sull'attività fisica del centro Helmholtz Munich: uomini e donne attivano risposte muscolari diverse, pur migliorando entrambi il metabolismo nel tempo.

La conclusione è chiara: la stessa dieta non agisce allo stesso modo su tutti. Il modo in cui i muscoli assorbono il glucosio fa la differenza e spiega perché le diete standard funzionano per alcuni e meno per altri. Capire queste differenze è il primo passo verso strategie nutrizionali più mirate e realistiche.