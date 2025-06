La dottoressa Wendy Holden, specialista in reumatologia presso Curaleaf Clinic, spiega quando è il momento di consultare un professionista.

Covermedia Covermedia

Il dolore cronico, che affligge milioni di persone, è spesso ignorato o sottovalutato.

In Gran Bretagna, circa 28 milioni di adulti soffrono di condizioni come artrite, mal di schiena e mal di testa, ma solo pochi cercano un aiuto professionale. Molti si affidano a farmaci da banco come ibuprofene e paracetamolo, ma questo non risolve il problema a lungo termine.

Il dolore dura da più di tre mesi

Se il dolore persiste e interferisce con la vita quotidiana o è accompagnato da sintomi preoccupanti come gonfiore o intorpidimento, è importante consultare un medico. Il dolore cronico richiede una valutazione professionale per identificare le cause e ottenere il trattamento adeguato.

Hai notato un cambiamento nel tuo umore

Se il dolore influisce sul tuo benessere emotivo, causando irritabilità, fatica o difficoltà di concentrazione, potrebbe essere il momento di cercare aiuto. Il dolore cronico può peggiorare ansia e depressione, ed è fondamentale affrontarlo prima che influisca ulteriormente sulla tua salute mentale.

Fatichi a muoverti al mattino

Se al mattino ti senti rigido, gonfio o stanco, potrebbe trattarsi di una condizione come l'artrite infiammatoria. Consultare un medico è essenziale per gestire l'infiammazione e proteggere le articolazioni da ulteriori danni.

Fatichi a trovare sollievo

Se i farmaci da banco non ti alleviano più o devi prenderli frequentemente, il tuo dolore potrebbe essere più complesso. In questi casi, è fondamentale consultare un medico per esplorare trattamenti alternativi o più mirati.

Chiedere aiuto professionale

Se il dolore persiste, rivolgersi a un medico è essenziale per diagnosticare la causa e pianificare un trattamento mirato. Questo può includere fisioterapia, terapia cognitivo-comportamentale (CBT) o farmaci alternativi, come la cannabis medica, se indicato.