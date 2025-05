Gli svizzeri sostituiscono i loro telefoni cellulari dopo circa tre anni, anche se sono ancora funzionanti. Mobile Aid sostiene l'economia circolare e aiuta i bambini in difficoltà. Foto: Pexels, Andrea Piacquadio

Il 24 maggio, in oltre 30 negozi Coop saranno allestite cassette di raccolta per i telefoni cellulari usati in occasione della "Giornata delle buone azioni". Il ricavato del riciclaggio sarà devoluto a SOS Villaggi dei Bambini.

La donazione di telefoni cellulari inutilizzati contribuisce all'economia circolare, in quanto vengono riutilizzate preziose materie prime.

Il 24 maggio, in occasione della "Giornata delle buone azioni", è possibile consegnare i cellulari in oltre 30 negozi Coop.

Il ricavato della rivendita e del riciclaggio degli apparecchi restituiti sarà devoluto a SOS Villaggi dei Bambini Svizzera attraverso il programma Swisscom Mobile Aid. Mostra di più

È di nuovo il momento delle annuali pulizie di primavera. Quello che sembra un noioso lavoro di pulizia porta in realtà alcune sorprese. Quasi ogni famiglia ha un telefono cellulare inutilizzato.

Quello che a prima vista sembra un rifiuto elettronico è in realtà un vero e proprio tesoro: componenti come altoparlanti, display e batterie contengono preziose materie prime che possono essere reimmesse nel ciclo e trasformate in nuovi prodotti.

Circa il 75% delle emissioni di CO2 di uno smartphone sono generate durante la produzione. Il riciclaggio dei vecchi cellulari è quindi un importante contributo all'economia circolare e sostiene anche progetti sociali. Nell'ambito di Swisscom Mobile Aid, il ricavato dei dispositivi riciclati o ricondizionati viene donato a SOS Villaggi dei Bambini Svizzera.

Riciclaggio dei cellulari: una collaborazione di successo

Chiunque abbia ancora dei vecchi cellulari in giro può consegnarli durante la Giornata delle buone azioni, sabato 24 maggio, in una delle oltre 30 filiali Coop selezionate o in qualsiasi negozio Swisscom.

Nel caso di apparecchi donati rotti, le materie prime vengono riciclate, mentre gli apparecchi funzionanti vengono rimessi a nuovo e rivenduti sul mercato internazionale dell'usato. Il 100% del ricavato va a SOS Villaggi dei Bambini per i bambini bisognosi.

La Giornata delle buone azioni si svolge per la sesta volta ed è una campagna partecipativa a livello svizzero organizzata da Coop. Insieme a Swisscom Mobile Aid, SOS Villaggi dei Bambini è un nuovo partner di questa iniziativa. Per sapere se c'è un negozio Coop vicino a voi, consultate il sito web di Coop. Potete anche consegnare il vostro cellulare in qualsiasi negozio Swisscom.

Il vostro contributo alla giornata della buona azione

I telefoni cellulari donati consentono di distribuire pasti ai bambini bisognosi e di realizzare i progetti di sensibilizzazione nutrizionale di SOS Villaggi dei Bambini. Dall'inizio del programma Mobile Aid nel 2012 sono stati raccolti oltre un milione di telefoni cellulari.

Si stima che circa otto milioni di telefoni cellulari giacciano ancora inutilizzati nelle case degli svizzeri. Fate una buona azione e lasciate il vostro vecchio smartphone nella cassetta di raccolta presso Coop il 24 maggio.

Cosa c'è dietro Mobile Aid Il 24 maggio, in oltre 30 negozi Coop saranno allestite cassette di raccolta per i telefoni cellulari.

Gli utenti possono mettere i loro apparecchi usati nella cassetta e saranno donati al programma Mobile Aid.

Le cassette vengono trasportate da Swisscom all' impresa sociale Réalise di Ginevra.

Réalise cancella tutti i dati personali dai telefoni cellulari.

RS Svizzera a Friburgo si occupa della vendita dei dispositivi funzionanti.

Riciclaggio: soRec AG di Gossau ricicla le materie prime dei telefoni cellulari difettosi.

Il 100% del ricavato viene donato a SOS Villaggi dei Bambini.

SOS Villaggi dei Bambini utilizza il ricavato per finanziare pasti per i bambini bisognosi e progetti di sensibilizzazione nutrizionale. Mostra di più