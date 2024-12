Sappiamo tutti che l'esercizio fisico fa bene alla salute. Ma uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine rivela che i benefici dell'attività fisica sono ancora maggiori di quanto si pensasse. Una volta superati i quarant'anni, camminare per qualche ora al giorno potrebbe allungare l'aspettativa di vita di diversi anni.

Alle persone meno attive basterebbe camminare un'ora in più al giorno per avere fino a sei ore di vita in più. adamkaz / Getty Images

I ricercatori della Griffith University sono giunti a questa conclusione utilizzando un modello predittivo progettato per valutare l'impatto dell'attività fisica sull'aspettativa di vita.

Per farlo, hanno analizzato i dati di individui di età pari o superiore a 40 anni, raccolti tra il 2003 e il 2006, e li hanno confrontati con le statistiche di mortalità della popolazione statunitense nel 2017.

L'obiettivo era determinare come i diversi livelli di attività fisica potessero influire sulla longevità.

I risultati sono edificanti: le persone più attive della coorte hanno visto il loro rischio di mortalità ridursi del 73% rispetto a coloro che erano meno attivi fisicamente.

«Se tutti si muovessero quanto il 25% della popolazione più attiva, gli americani sopra i 40 anni potrebbero vivere in media 5,3 anni in più», affermano i ricercatori nel loro studio.

Camminare un'ora in più è già un primo passo importante

Ma non c'è bisogno di sfinirsi in palestra o di passare interi pomeriggi in piscina per sentirne i benefici. Alle persone che si muovono di meno basta camminare un'ora in più al giorno per avere fino a sei ore di vita in più.

«Non è irragionevole perché il 25% della popolazione [statunitense] lo fa già. Potrebbe essere qualsiasi tipo di esercizio fisico, ma sarebbe più o meno equivalente a camminare per poco meno di tre ore al giorno», ha dichiarato il professor Lennert Veerman, autore principale dello studio, in un comunicato stampa.

Va notato che un'ora in più di camminata non farà molta differenza per gli atleti appassionati, poiché sono già sufficientemente attivi fisicamente.

Neutralizzare gli effetti nocivi del fumo?

Secondo i ricercatori, gli effetti benefici dell'attività fisica sono tali da poter neutralizzare gli effetti nocivi del fumo.

Se ogni sigaretta riduce l'aspettativa di vita di 11 minuti, come affermato in uno studio precedente, l'esercizio fisico regolare non solo invertirebbe questo effetto, ma ridurrebbe anche il rischio di malattie croniche come ictus, malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

In breve, sia che siate atleti esperti o che vogliate semplicemente essere più attivi, questo studio dimostra che ogni sforzo fisico conta.

L'implementazione di una routine sportiva, anche leggera, può avere un impatto significativo sulla salute e sull'aspettativa di vita.

Sarebbe un peccato non farlo.

Relaxnews