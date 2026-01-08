I contenuti mediocri generati dall'IA, noti come slop, continueranno a saturare i social network? Imago

Dopo l'euforia dei primi anni, segnati da una crescita folgorante e da valutazioni da capogiro, nel 2026 il settore dell'intelligenza artificiale generativa (IA) dovrà rispondere ad alcune domande scottanti.

La bolla dell'IA sta per scoppiare?

L'eccitazione è palpabile. Diversi grandi investitori, tra cui la giapponese SoftBank e il miliardario Peter Thiel, cofondatore di PayPal e Palantir, hanno annunciato a metà novembre di aver venduto tutte le loro azioni del chipmaker statunitense Nvidia. Potrebbe essere un segno che la bolla dell'IA sta per scoppiare?

I colossali investimenti nel settore sembrano sproporzionati rispetto ai profitti generati. Inoltre, i giganti della tecnologia e i produttori di chip investono nelle start-up dell'IA affinché queste acquistino in cambio i loro prodotti e servizi.

Si tratta di un'economia circolare, fragile in caso di flessione del mercato e che ricorda i primi giorni dello scoppio della bolla delle dot-com nel 2000.

Ma se la bolla scoppiasse, «nessuna azienda verrebbe risparmiata, compresi noi», ha avvertito Sundar Pichai, capo di Alphabet, la società madre di Google, alla BBC.

La fine dei colletti bianchi?

«Il fenomeno dell'intelligenza artificiale è qui. È qui e sta influenzando il modo in cui le aziende guardano alla forza lavoro», ha dichiarato di recente il vicepresidente della Federal Reserve statunitense Philip Jefferson.

I giganti della tecnologia, che hanno investito massicciamente in questo strumento, hanno citato i loro nuovi aumenti di produttività come motivo per il licenziamento di migliaia di colletti bianchi.

Ma le previsioni degli esperti divergono sulla portata e sulla velocità con cui l'IA influirà sull'occupazione. Per alcuni, lo sconvolgimento sarà così profondo da richiedere l'introduzione di un reddito universale per stabilizzare la società.

Altri prevedono un cambiamento graduale. McKinsey stima che il 30% dei posti di lavoro americani sarà automatizzato entro il 2030, mentre Gartner prevede che l'IA creerà più posti di lavoro di quanti ne eliminerà entro il 2027.

Quando vedremo la superintelligenza?

Quando l'umanità creerà un'IA in grado di eguagliare o addirittura superare le capacità umane? Il calendario dipende da chi lo chiede.

Per Dario Amodei, fondatore della start-up americana Anthropic, l'intelligenza artificiale generale (GAI) arriverà già nel 2026. Sam Altman, responsabile di OpenAI, l'azienda che sta dietro a ChatGPT, ritiene che un'IA in grado di fare scoperte scientifiche potrebbe essere creata già nel 2028.

Anche Meta ha fatto della superintelligenza la sua priorità, spendendo centinaia di milioni di dollari per addestrare un team scientifico d'élite. Ma per il suo capo della ricerca sull'intelligenza artificiale Yann LeCun, che sta per abbandonare la nave, l'idea che nasceranno «geni in un centro dati è un'assurdità».

Cosa riserva il futuro ai media?

Con l'IA generativa stiamo assistendo al «più grande sconvolgimento dell'ecosistema dell'informazione dall'invenzione della stampa», ha dichiarato all'AFP il consulente David Caswell, ex di Yahoo! e del BBC News Lab.

I media tradizionali sono colpiti dai chatbot e dalle anteprime IA di Google, che assorbono e sputano i loro contenuti senza che gli utenti debbano visitare i siti di notizie, erodendo il loro traffico e quindi i loro introiti pubblicitari.

Una possibile risposta, secondo l'esperto, è quella di «diventare un prodotto di lusso ad alto valore aggiunto», come l'Economist o il Financial Times. Implementare tecniche di blocco per evitare che i contenuti vengano risucchiati. Portare le aziende di IA in tribunale. O siglare partnership, come hanno fatto il New York Times e Amazon o Mistral e Agence France-Presse.

Dove si fermeranno gli slop?

I contenuti mediocri generati dall'IA, noti come slop, continueranno a saturare i social network?

Nonostante le grandiose promesse dell'IA di risolvere il problema del clima o di migliorare la diagnosi del cancro, la sua principale manifestazione quotidiana rimane la proliferazione di immagini e video di bassa qualità.

Dagli orsi che fanno trampolino su Instagram alle città che esplodono su TikTok, queste immagini false, spesso presentate come reali, alimentano confusione e disinformazione.

Sebbene le piattaforme abbiano messo in atto misure per etichettare i contenuti generati dall'IA, moderarli e rimuovere lo spam, nulla sembra arginare il flusso.