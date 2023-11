La pelle flaccida del collo può essere fonte di insicurezza per molte persone.

Il doppio mento può essere evitato grazie ad una buona routine di cura della pelle e con l'esercizio fisico.

Secondo una ricerca, il 42% delle persone nel Regno Unito non è soddisfatto dell'aspetto del proprio collo.

Andrew Vassiliou, direttore del fornitore di prodotti per capelli e bellezza Chris & Sons, ha rivelato come prevenire questo fastidioso inestetismo.

Idratarsi regolarmente

Mantenere l'idratazione è fondamentale per mantenere la pelle sana.

«Una corretta idratazione è fondamentale per una pelle sana. Bere acqua a sufficienza ogni giorno mantiene la pelle idratata dall’interno», spiega Andrew. «Inoltre, utilizzare una crema idratante con ingredienti come l'acido ialuronico sul collo aiuta a trattenere l'umidità e a prevenire la secchezza. L'acido ialuronico è eccellente per trattenere l'idratazione, facendo apparire la pelle più tonica e giovane».

Protezione solare

Il doppio mento è spesso una conseguenza dell'invecchiamento, quindi è fondamentale prendersi cura della propria pelle in modo adeguato.

«La protezione solare è essenziale per prevenire l'invecchiamento precoce. Applicate quotidianamente una protezione solare con almeno SPF 30 sul collo e su tutte le zone esposte. I raggi UV del sole possono provocare la rottura del collagene e portare al rilassamento cutaneo e alle rughe, quindi proteggere il collo dal sole è essenziale. Dovreste usare l'SPF ogni giorno, indipendentemente dal tempo».

Esfoliare delicatamente

L'uso di un esfoliante delicato può aiutare a prevenire i segni dell'invecchiamento.

«L’esfoliazione è necessaria per rimuovere le cellule morte e favorire la produzione di pelle nuova e sana. Utilizzate un esfoliante delicato studiato per il viso e il collo per evitare un'esfoliazione eccessiva che può danneggiare la pelle e aggravare i segni dell’invecchiamento».

Prodotti al retinolo

L'uso di prodotti contenenti retinolo può aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe.

«Considerate la possibilità di inserire nella vostra routine di cura della pelle un prodotto a base di retinolo», suggerisce Andrew. «Il retinolo è un derivato della vitamina A e può stimolare la produzione di collagene. È efficace per ridurre le linee sottili e le rughe. Iniziate con una concentrazione più bassa e aumentate gradualmente man mano che la vostra pelle si abitua».

Evitare il collo tecnologico

Il «collo tecnologico» può svilupparsi se si trascorrono lunghi periodi di tempo guardando uno schermo.

«Trascorrete meno tempo a guardare gli schermi per evitare lo sviluppo delle rughe del «collo tecnologico»», raccomanda Andrew. «Fate delle pause per sgranchirvi e muovere il collo e le spalle per ridurre la tensione».

Dieta ed esercizio fisico

Il doppio mento può essere tenuto a bada con un regolare esercizio fisico e una dieta sana.

«Una dieta equilibrata, ricca di vitamine e minerali, può favorire la salute generale della pelle, compresa la zona del collo», afferma Andrew. «Incorporare alimenti con antiossidanti, come frutta e verdura, e grassi sani, come quelli presenti nell'avocado e nel pesce. Un regolare esercizio fisico può migliorare la circolazione sanguigna e il benessere generale, a tutto vantaggio della pelle».

Covermedia