Dormire bene è sottovalutato. è più sano di correre?

Un'analisi su 28 milioni di giornate mostra che solo una minoranza riesce a dormire e muoversi a sufficienza. I dati indicano che è il sonno a rendere più attivi, non il contrario.

Covermedia Covermedia

Dormire a sufficienza e mantenersi attivi ogni giorno è l'obiettivo di molte raccomandazioni sulla salute.

Nella pratica, però, riuscire a fare entrambe le cose è raro. Lo dimostra un'ampia analisi condotta su oltre 70.000 persone, monitorate per più di tre anni tramite sensori del sonno e fitness tracker.

Lo studio, realizzato dalla Flinders University, ha analizzato più di 28 milioni di giornate di dati. Il risultato è chiaro: meno del 13% dei partecipanti riesce a dormire almeno sette ore a notte e a raggiungere una soglia adeguata di attività fisica. La maggioranza dorme poco, si muove poco o entrambe le cose.

Il dato più rilevante riguarda il rapporto tra sonno e movimento. «Una buona notte di sonno, soprattutto di qualità elevata, è la base per una giornata più attiva», spiega Josh Fitton, primo autore dello studio. Chi dorme meglio percorre il giorno successivo in media 200-300 passi in più. L'effetto opposto è minimo: aumentare i passi non migliora in modo significativo il sonno della notte seguente.

Le giornate più attive seguono notti di circa sei-sette ore di sonno, ma i ricercatori chiariscono che questo non rappresenta un nuovo obiettivo di salute. Per il benessere a lungo termine restano fondamentali le sette-nove ore, insieme a un sonno continuo e poco frammentato.

Secondo il coautore Danny Eckert, il messaggio è pratico: «Dare priorità al sonno può essere il modo più efficace per aumentare energia, motivazione e capacità di muoversi». In altre parole, l'attività fisica segue l'energia. E l'energia nasce, prima di tutto, da una buona notte di sonno.