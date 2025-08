Le pubblicità di WhatsApp non saranno visualizzate in Europa fino al 2026. Gemini @blue News

La versione beta di Android e iOS mostra per la prima volta dove WhatsApp mostrerà le pubblicità in futuro. Le chat private saranno risparmiate. La domanda è: per quanto tempo?

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp (WA) sta introducendo gradualmente gli annunci pubblicitari nella scheda «Aggiornamenti», che appariranno nei messaggi di stato e nei canali.

Le chat private rimarranno prive di pubblicità e crittografate end-to-end.

Il lancio nel mondo inizierà nei prossimi mesi, mentre quello nell'UE non è previsto prima del 2026. Mostra di più

WhatsApp, un tempo celebrato come un bastione senza pubblicità tra le app di messaggistica, si sta aprendo gradualmente al mercato pubblicitario a partire da quest'anno.

Nelle ultime versioni beta per Android e iOS, Meta sta testando la visualizzazione di annunci pubblicitari nella scheda «Aggiornamenti».

È proprio qui che gli utenti visualizzano i messaggi di stato e i canali a cui abbonarsi. Le chat private non sono interessate dalla pubblicità.

L'attenzione si concentra sui cosiddetti Status Ads e Promoted Channels. I primi sono classici annunci pubblicitari nello stile delle storie di Instagram. Appaiono tra i messaggi di stato di amici e contatti.

Sono chiaramente contrassegnati come pubblicità, ma sono perfettamente integrati nell'esperienza dell'utente.

Inoltre, i canali come quelli dei media, delle aziende o delle organizzazioni possono essere posizionati in modo più evidente a pagamento. Queste promozioni sono evidenziate in modo da apparire in cima a una ricerca di idee per le ricette, ad esempio.

L'obiettivo è quello di offrire ai marchi un palcoscenico direttamente all'interno dell'app, senza le deviazioni di Instagram o Facebook.

Nella scheda «Aggiornamenti», le aziende hanno la possibilità di pubblicizzare le loro offerte. wabetainfo

Niente pubblicità nelle chat: promesso?

Meta sottolinea che le pubblicità vengono visualizzate solo nella scheda «Aggiornamenti». La buona notizia è che le conversazioni private, i gruppi e le chiamate saranno risparmiati.

Gli annunci possono anche essere saltati come al solito con uno swipe. Se vi sentite disturbati, potete anche bloccare i singoli inserzionisti.

WhatsApp vuole creare fiducia anche per quanto riguarda la protezione dei dati. I numeri di telefono e i contenuti personali non saranno trasmessi agli inserzionisti. Secondo Meta, le pubblicità vengono selezionate in base ad alcuni fattori non sensibili come la lingua, la regione o i canali abbonati.

Chiunque colleghi il proprio account WhatsApp all'account Meta può anche incorporare le impostazioni pubblicitarie di Facebook o Instagram. Ma questo è possibile solo con un consenso esplicito.

Gli utenti dovrebbero sempre essere in grado di tracciare quali pubblicità hanno visto e quando.

A questo scopo WhatsApp offre una sorta di «registro pubblicitario»: nelle impostazioni dell'account è possibile richiamare un rapporto di attività in cui sono elencati tutti gli annunci pubblicitari riprodotti di recente e i relativi mittenti. Da qui è anche possibile bloccare o segnalare gli inserzionisti.

Il lancio nell'UE non avverrà prima del 2026

Mentre i primi utenti in tutto il mondo stanno già apprezzando, o non, le nuove funzioni, l'Europa è per il momento esclusa. Secondo Meta, il lancio nell'UE non è previsto prima del 2026. Fino ad allora, l'app rimarrà regolarmente in funzione con il suo vecchio aggiornamento.

Con l'introduzione della pubblicità in WhatsApp, Meta sta cercando di trovare un equilibrio tra la monetizzazione e la promessa di protezione dei dati. La scheda «Aggiornamenti» diventa una vetrina commerciale.

Ben dosata, ma chiaramente percepibile.

Un esperimento con effetto premonitore per il futuro della piattaforma?