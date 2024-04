«Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il «più rapidamente possibile»: così WhatsApp scrive sul suo profilo su X dopo il down che ha interessato la chat per un'ora, dalle 20 in Svizzera.

Altre app del gruppo Meta, come Facebook e Instagram, secondo il sito downdetector.com che monitora i disservizi delle piattaforme online, hanno avuto dei problemi sempre a partire dalle 20 ora elvetica.

La situazione secondo il sito sta tornando alla normalità mentre su X, come sempre accade in questi casi, sono comparsi gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

L'interruzione di WhatsApp arriva a poche settimane da un massiccio disservizio delle app del gruppo Meta che ha bloccato per due ore gli utenti da Facebook, Instagram, Messenger e Threads.

