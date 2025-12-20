Ecco 10 regali di Natale che non piaceranno solo agli appassionati di tecnologia

Tastiere, tazze da caffè, coltelli tascabili. Alcune idee per i gadget più belli da mettere sotto l'albero di Natale. Gemini @blue News

Siete ancora alla ricerca di regali di Natale? Con questi gadget non sbaglierete di sicuro e avrete anche qualcosa di veramente originale sotto l'albero.

La tazza che non si raffredda mai

La Smart Mug 2 di Ember è un ottimo esempio di ottimizzazione digitale quotidiana. Mantiene le bevande a una temperatura esattamente impostata per un massimo di 80 minuti, controllabile tramite app o automaticamente.

Ne avete bisogno? Per chi beve lentamente il caffè, la risposta è sicuramente sì. La tazza illustra come anche le abitudini più banali possano essere migliorate tecnicamente.

Così non perderai più niente

Gli AirTag di Apple utilizzano la tecnologia «Find My» per localizzare rapidamente gli oggetti smarriti. Utilizzando segnali Bluetooth anonimi, la posizione di un AirTag viene determinata dai dispositivi Apple vicini e visualizzata nell'app.

La possibilità di condividere le informazioni sulla posizione con un massimo di cinque persone rende gli AirTag particolarmente pratici per le famiglie o per gli oggetti condivisi.

Sollievo per occhi e tempie

L'uso prolungato dello schermo mette a dura prova gli occhi e la testa. Gli SmartGoggles Therabody combinano calore, massaggio e contenuti audio per il relax. Un sensore integrato adatta i programmi all'utente e li controlla tramite un'app.

Il prodotto si rivolge alle persone che vogliono integrare una rigenerazione mirata nella loro vita lavorativa quotidiana.

Lo strumento per il mondo digitale

Il Cyber Tool L trasferisce il classico coltellino svizzero al mondo IT. Con 39 funzioni, tra cui numerosi cacciaviti, punte e strumenti per lavori di precisione, è progettato per la riparazione e la personalizzazione di dispositivi elettronici. È particolarmente apprezzato nell'ambiente tecnico come strumento compatto multiuso.

La tecnologia come oggetto di costruzione e design

La Radio Lego Retro combina il divertimento della costruzione con un design nostalgico. Effetti sonori, elementi mobili e un supporto per smartphone integrato conferiscono al modello accenti pratici. Si rivolge agli adulti che non vogliono solo usare la tecnologia, ma anche metterla in scena.

Ingresso compatto nel mondo dei droni

Con un peso inferiore a 250 grammi, il DJI Mini 3 rimane al di sotto di molte soglie normative. Offre una trasmissione video stabile, formati di registrazione verticali e solide prestazioni di volo.

Questo lo rende particolarmente adatto ai principianti che vogliono effettuare riprese aeree o fare le prime esperienze con la tecnologia dei droni.

Ricordi in formato digitale

Le cornici digitali sostituiscono i classici album fotografici con una presentazione flessibile. La cornice Dragon Touch Frame offre spazio sufficiente per ampie librerie di foto, è personalizzabile e può essere installata o montata in modo flessibile. È una soluzione moderna per le famiglie in cui le foto vengono aggiornate regolarmente.

Accessorio per gli appassionati di Apple

L'iPhone Pocket non è tanto una soluzione protettiva quanto una dichiarazione di moda. La custodia in maglia racchiude completamente lo smartphone e può essere indossata o fissata in modo flessibile.

Con diversi colori e due opzioni di trasporto, il prodotto si rivolge agli utenti per i quali il design e l'estetica del marchio fanno parte dell'esperienza d'uso.

Struttura nel caos digitale

Con l'aumento del numero di dispositivi, aumenta anche la necessità di organizzazione. Chouky Cable Management Box punta sulla funzionalità con un design adatto al salotto.

Due scatole di dimensioni diverse offrono spazio per prese e alimentatori multipli, mentre i passacavi consentono di organizzare i cavi in modo ordinato.

Il coperchio in bambù conferisce al prodotto un aspetto discreto e di alta qualità. Progettato per postazioni di lavoro in cui la tecnologia rimane visibile.

Precisione per dattilografi assidui e power user

Le tastiere meccaniche si sono trasformate da prodotto di nicchia a strumento standard per il lavoro produttivo.

Keychron V3 Max combina la flessibilità wireless con un'elevata velocità di risposta. Grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz, al Bluetooth 5.1 e al supporto per un massimo di tre dispositivi, il modello si rivolge agli utenti che passano da un sistema all'altro.

Un'esperienza di digitazione semplicemente piacevole, sia per il lavoro che per il gioco.