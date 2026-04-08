Covermedia

Ansia e improvvisi momenti di panico fanno parte dell'esperienza di molte persone. Alcune tecniche semplici, dalla respirazione alla meditazione, possono aiutare a calmare il corpo e riportare sotto controllo i pensieri.

Covermedia Covermedia

Prima di un intervento medico, di un colloquio di lavoro o di un esame importante: quasi tutti hanno sperimentato almeno una volta una forte sensazione di ansia.

In quei momenti può sembrare difficile trovare una via d'uscita, ma esistono strategie semplici che possono aiutare a calmarsi e a gestire meglio i pensieri negativi.

Respirazione 4-7-8 o alternata

Tra le tecniche più efficaci per ridurre ansia, panico e tensione interiore c'è la respirazione 4-7-8. Questo metodo consiste nell'inspirare lentamente dal naso per quattro secondi, trattenere il respiro per sette secondi ed espirare dalla bocca per otto secondi. L'esercizio può essere ripetuto più volte e viene spesso utilizzato anche prima di dormire per favorire il rilassamento.

Un'altra pratica utile è la respirazione alternata dalle narici, molto diffusa nello yoga. Consiste nel chiudere una narice con il pollice, inspirare dall'altra, poi cambiare lato ed espirare dall'altra narice. Il ciclo continua alternando le due narici e, in alcune varianti, include brevi pause di trattenimento del respiro.

Tecnica dei sensi e meditazione

Quando l'ansia arriva all'improvviso può essere utile ricorrere alla cosiddetta tecnica dei sensi. L'esercizio prevede di nominare ciò che si percepisce con i cinque sensi: cinque cose che si vedono, cinque che si sentono e cinque che si percepiscono con il tatto. Si procede poi con quattro elementi, poi tre, due e infine uno. Questo metodo aiuta a riportare l'attenzione sul presente e a interrompere la spirale dei pensieri.

Anche la meditazione, sempre più diffusa anche al di fuori delle tradizioni spirituali, può contribuire a ridurre lo stress, migliorare la gestione delle emozioni e sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri pensieri. Le meditazioni guidate, disponibili su diverse piattaforme, possono essere particolarmente utili per chi è alle prime armi.

La riflessione può aiutare

Infine, quando l'ansia cresce, può essere utile fermarsi e riflettere in modo più razionale sulla situazione. Chiedersi quali siano i rischi reali e quanto siano probabili può aiutare a ridimensionare le paure. Spesso, infatti, le preoccupazioni appaiono meno minacciose quando vengono osservate con maggiore distacco.

Queste tecniche non sostituiscono un supporto professionale nei casi più gravi, ma possono rappresentare strumenti utili per affrontare momenti di tensione e ritrovare una maggiore calma nella vita quotidiana.