Molte persone probabilmente leggono l'oroscopo sbagliato: gli spostamenti delle costellazioni e un 13° segno zodiacale finora ignorato mettono in discussione l'attuale classificazione dei segni zodiacali.

Se leggete regolarmente il vostro oroscopo, dovete farvi forza perché ci sono brutte notizie: forse finora avete letto l'oroscopo sbagliato.

Questo perché le stelle si sono spostate negli ultimi 2500 anni, da quando i Babilonesi hanno inventato i segni zodiacali. Questi dipendono dalla costellazione in cui si trova il sole nel giorno del vostro compleanno.

Dato che però la Terra ruota sul proprio asse e oscilla molto lentamente come una trottola, la nostra visione delle stelle si sposta. Di circa un grado ogni 72 anni.

Il «New York Times» ha confrontato il paesaggio stellare odierno con quello dell'epoca dei Babilonesi e ha scoperto che molti segni zodiacali non corrispondono più.

Ad esempio, chi è nato il 16 settembre è ufficialmente considerato un Vergine, ma in realtà il Sole in questa data si trova davanti alla costellazione del Leone.

L'Ofiuco come il 13° segno zodiacale

Inoltre, i segni zodiacali non sono tutti della stessa dimensione - come definiti dai Babilonesi - e quindi non sono tutti della stessa lunghezza rispetto al sole.

Il sole rimane quindi più lungo in alcune costellazioni e meno in altre. Per esempio, davanti alla Vergine è due volte più lungo che davanti al Cancro.

Molte persone con il segno zodiacale Scorpione o Sagittario sarebbero in realtà del segno zodiacale dell'Ofiuco. IMAGO/imagebroker

E c'è un altro motivo: esiste un 13° segno zodiacale. L'Ofiuco, termine greco per portatore di serpente, si trova dietro al Sole dal 7 novembre al 17 dicembre. Non è chiaro perché i Babilonesi non l'abbiano incluso nel loro sistema.

Secondo il New York Times probabilmente era semplicemente perché i babilonesi volevano 12 segni zodiacali, per farli coincidere con i 12 mesi dell'anno.