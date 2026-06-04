WhatsApp sta integrando una funzione che renderà le chat ancora più sicure. Gemini @blueNews

WhatsApp sta sviluppando una funzione capace di riconoscere automaticamente i messaggi sospetti. In attesa del suo arrivo, però, la prima barriera di protezione resta l'utente. E probabilmente sarà così anche dopo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta sviluppando «Scam Alert», una funzione che avviserà gli utenti quando un messaggio da un numero sconosciuto potrebbe essere una truffa, senza inviare i contenuti ai server di Meta.

Il sistema è però ancora in fase di sviluppo, sarà facoltativo e non interverrà automaticamente bloccando contatti o cancellando messaggi.

Resta quindi fondamentale proteggersi con prudenza, non condividere codici, diffidare di link e richieste urgenti, e attivare la verifica in due passaggi. Mostra di più

Una nuova funzione chiamata «Scam Alert» dovrebbe in futuro avvisare direttamente nella chat quando un messaggio presenta caratteristiche riconducibili a una truffa.

A individuarla è stato il portale specializzato WABetaInfo in una versione di test di WhatsApp per Android.

Se si riceve un messaggio sospetto da un numero sconosciuto, l’app mostrerà un avviso, in sostanza: «Potrebbe trattarsi di una truffa».

A quel punto sarà l’utente a decidere se bloccare e segnalare il contatto oppure se fidarsi della conversazione.

Come dovrebbe funzionare

L’aspetto più interessante è che WhatsApp non leggerà i messaggi per effettuare questa analisi. Il controllo avverrà interamente sullo smartphone: nessun testo sarà inviato ai server di Meta.

In questo modo la crittografia end-to-end resterà garantita. Si tratta dello stesso principio già usato da WhatsApp quando trascrive localmente i messaggi vocali.

L’app, però, non interverrà direttamente. Non bloccherà automaticamente alcun contatto e non cancellerà i messaggi, ma si limiterà a mostrare un avviso.

WhatsApp prevede inoltre un registro locale, nel quale verrà indicato quando è scattata una segnalazione. Anche queste informazioni saranno conservate esclusivamente sul dispositivo dell’utente.

Ecco il limite da conoscere

Prima di cercare la funzione nelle impostazioni, è bene chiarire un punto: al momento non c’è nulla da attivare. «Scam Alert» è ancora in fase di sviluppo e non può essere provata nemmeno dai beta tester.

Per ora la funzione è comparsa soltanto nel codice della versione Android. WhatsApp non ha indicato alcuna data per il lancio.

Inoltre, l’attivazione del servizio sarà facoltativa: di default resterà disattivato.

C’è poi un altro aspetto importante.

Attenti ai «contatti conosciuti»

«Scam Alert» analizzerà solo i messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Ma una delle truffe più pericolose, sulla quale l’Ufficio federale della cibersicurezza sta mettendo in guardia, arriva proprio da contatti conosciuti.

È il cosiddetto trucco dei falsi concorsi: un apparente amico scrive chiedendo di votare per suo figlio in un concorso, ma in realtà il suo account è già stato compromesso.

Messaggi di questo tipo, con ogni probabilità, non verrebbero nemmeno esaminati dalla nuova funzione.