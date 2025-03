Le barriere linguistiche saranno presto un ricordo del passato grazie a una nuova funzione. Apple

Apple sta progettando di dotare i suoi AirPods di una funzione di traduzione in tempo reale. La funzione sarà introdotta nei prossimi mesi. Ma forse non per tutti i modelli.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Sembra che Apple sia pronta a introdurre una funzione di traduzione in tempo reale per gli AirPods con iOS 19.

Non è ancora confermato se tutti i modelli di AirPods potranno usufruire di tale funzione.

Oltre a ciò, iOS 19 dovrebbe apportare un design rivisto e persino abilitare le fotocamere con supporto IA negli AirPods. Mostra di più

Viaggiare all'estero senza barriere linguistiche? Nessun problema con gli AirPods in futuro. Almeno se le informazioni diramate da «Bloomberg» sono corrette.

La funzione di traduzione dal vivo dovrebbe essere introdotta quest'anno come parte dell'aggiornamento di sistema iOS 19.

In futuro gli auricolari dovrebbero tradurre le conversazioni in tempo reale: i microfoni registrano la voce esterna, mentre l'iPhone traduce e riproduce il risultato direttamente nelle vostre orecchie.

In questo modo, un utente potrebbe ascoltare una conversazione in giapponese mentre la traduzione in italiano viene riprodotta in tempo reale nel suo orecchio.

Il principio non è nuovo. Google offre da anni una funzione simile con i suoi Pixel Buds, ma Apple potrebbe guadagnare punti con una maggiore integrazione del sistema.

Mentre le soluzioni precedenti richiedono spesso un input manuale o uno sguardo allo smartphone, la versione di Apple potrebbe funzionare in modo più fluido.

Quali AirPods saranno supportati?

Non è ancora chiaro se la funzione sarà disponibile su tutti i modelli. In passato, Apple ha limitato alcune funzioni ai modelli più recenti. Ad esempio, solo gli AirPods Pro di seconda generazione hanno ricevuto la funzione Adaptive Audio in iOS 18, quindi è ipotizzabile che la traduzione dal vivo sarà disponibile esclusivamente per i futuri modelli di AirPods Pro.

La traduzione in tempo reale non è l'unica funzione prevista per iOS 19. Sempre secondo «Bloomberg» il gigante con la mela sta lavorando a un nuovo design per il suo sistema operativo che standardizzerà le interfacce di iOS, iPadOS, macOS e visionOS.

Inoltre in futuro Apple potrebbe integrare le fotocamere negli AirPods per supportare le future applicazioni di intelligenza artificiale. Ma è ancora tutto da vedere.

Il lancio ufficiale di iOS 19 è previsto per la Worldwide Developers Conference (WWDC) tra qualche mese. A quel punto si capirà se la casa di Cupertino sta davvero facendo un salto tecnologico con la sua funzione di traduzione o se sta solo recuperando terreno rispetto al rivale Google.