Ecco come ridurre del 20% il rischio di demenza

Solo 20 minuti di esercizio fisico al giorno possono ridurre il rischio di demenza. Pexels

Una nuova analisi dimostra che l'esercizio fisico regolare può ridurre il rischio di sviluppare la demenza fino al 20%. blue News spiega quali semplici azioni possono essere particolarmente utili.

Keystone-ATS, Sonya Jamil Sonya Jamil

Hai fretta? blue News riassume per te L'esercizio fisico regolare può ridurre il rischio di sviluppare la demenza fino al 20%, poiché il movimento favorisce la circolazione sanguigna e la protezione delle cellule nervose.

Gli allenamenti di resistenza e di forza sono efficaci: una combinazione di corsa, nuoto o ciclismo ed esercizi di forza come il pilates o il giardinaggio è particolarmente efficace.

Anche le piccole attività quotidiane, come salire le scale, andare in bicicletta o fare i lavori domestici, rafforzano il cervello. Mostra di più

L'esercizio fisico agisce come uno scudo protettivo per il cervello: lo conferma una nuova analisi di 58 studi internazionali. Le persone che eseguono un'attività fisica regolarmente possono ridurre il rischio di sviluppare la demenza fino al 20%.

Perché l'esercizio fisico è così importante per il cervello?

L'esercizio fisico migliora la circolazione sanguigna nel corpo e quindi anche nel cervello. L'ossigeno e le sostanze nutritive raggiungono più efficacemente le regioni sensibili responsabili della memoria e della concentrazione.

Inoltre l'attività fisica rilascia sostanze messaggere che inibiscono l'infiammazione e proteggono le cellule nervose. «L'esercizio fisico agisce come una cura protettiva per il cervello», scrivono i ricercatori nella loro analisi.

Quali sono i tipi di attività che aiutano di più?

Due tipi di esercizio sono particolarmente efficaci.

In primis, l'allenamento di resistenza, come la camminata veloce, il jogging, il nuoto o il ciclismo. In seguito, l'allenamento della forza, come gli esercizi con i manubri, il pilates o il giardinaggio più intenso.

Coloro che combinano entrambe le attività, ad esempio una corsa e un programma di forza alla settimana, trarranno i maggiori benefici.

Si raccomanda di fare movimento per almeno 150 minuti alla settimana, ovvero circa 20 minuti al giorno.

Esercizio fisico non significa per forza andare in palestra

Molte persone pensano allo sport come a un allenamento molto intenso, ma anche i movimenti quotidiani contano. Ad esempio, salire le scale invece di usare l'ascensore, fare brevi passeggiate durante le pause, andare in bicicletta invece di guidare e fare la spesa a piedi.

Anche i lavori domestici possono essere utili. I ricercatori hanno scoperto che le persone anziane che cucinano, puliscono o curano regolarmente il giardino hanno più materia grigia nel cervello, un fattore cruciale per il benessere della mente.

Quando iniziare ad allenarsi regolarmente?

L'analisi sottolinea che chi si attiva precocemente trae i maggiori benefici. Vale la pena di rendere l'esercizio fisico parte integrante della vita quotidiana a partire dalla mezza età. Ma anche chi inizia in età più avanzata può rallentare la progressione dei problemi di memoria.

Il messaggio è chiaro: ogni minuto di esercizio conta. Che si tratti di camminare, andare in bicicletta o ballare, fare qualcosa di buono per il corpo protegge anche il cervello.