Ecco cosa devi sapere su questi nove miglioramenti per il tuo iPhone

L'aggiornamento a iOS 26.2 potrebbe essere il più sostanzioso degli ultimi mesi per molti utenti di iPhone. Anche se l'aggiornamento non apporta modifiche fondamentali al sistema, Apple sta implementando una serie di miglioramenti precisi e quotidiani.

Nell'era digitale dominano i titoli dei giornali che parlano di integrazioni IA rivoluzionarie e di nuovi sofisticati hardware. Spesso però sono i miglioramenti del software, mirati e senza fronzoli, a fornire un reale valore aggiunto nell'utilizzo di uno smartphone.

iOS 26.2 si presenta proprio come un aggiornamento senza grandi pretese, ma potente. Ecco alcune delle novità più importanti.

Il nuovo design Liquid Glass sulla schermata di blocco

Con iOS 26, Apple ha introdotto il design Liquid Glass, che inizialmente ha suscitato pareri discordanti, tanto che in iOS 26.1 è stata introdotta un'opzione di opacizzazione.

iOS 26.2 continua questo approccio incentrato sull'utente integrando un cursore per regolare la trasparenza dell'orologio nella schermata di blocco.

Gli utenti possono ora regolare individualmente l'intensità dell'effetto trasparente dell'orologio. Questo controllo a grana fine consente di personalizzare l'estetica del sistema in base alle preferenze personali.

Liquid Glass per l'applicazione Metro

Con iOS 26.2 l'espansione a livello di sistema del design Liquid Glass raggiunge anche l'app Metro. I comandi, i pulsanti e i pannelli di controllo dell'applicazione hanno assunto un aspetto traslucido e fluido.

Sebbene la funzionalità di base rimanga invariata, l'aggiornamento modernizza un'interfaccia utente da tempo statica e contribuisce in modo significativo alla coerenza visiva dell'intero sistema iOS.

Capitoli automatici in Apple Podcast

L'inserimento manuale dei capitoli da parte dei creatori di podcast era uno standard in precedenza. iOS 26.2 utilizza ora l'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza del consumo creando automaticamente capitoli basati sulla trascrizione, consentendo agli ascoltatori di passare facilmente a una parte specifica di un episodio.

Come ulteriore valore aggiunto, l'applicazione identifica i riferimenti ad altri podcast all'interno di un episodio e fornisce all'utente un link diretto per ascoltare quell'episodio. Questo migliora la navigazione e favorisce la scoperta di nuovi contenuti sulla piattaforma.

L'indice del sonno perfezionato

La funzione Sonno introdotta con iOS 26 per valutare la qualità del sonno è stata perfezionata nella versione attuale.

Apple sta apportando regolazioni più fini alla base dell'algoritmo, il che significa che la modalità fornisce valutazioni più accurate per le categorie di durata del sonno, tempo di sonno e interruzioni. La maggiore granularità consente un'analisi più precisa del profilo di riposo.

Promemoria come allarmi a schermo intero

Un'importante aggiunta funzionale riguarda l'app Promemoria, che ora può simulare un'urgenza simile a un allarme. Gli utenti possono configurare le notifiche dei promemoria come allarmi a schermo intero.

Invece di un banner discreto, la notifica occupa l'intero schermo, accompagnata da un segnale acustico, proprio come gli allarmi tradizionali. Questo aumenta l'impegno e il senso di priorità.

Le opzioni di silenziamento e stop sono integrate tramite un cursore, mentre è ancora possibile utilizzare le notifiche classiche.

Il PIN AirDrop

Alla luce delle discussioni in corso sui trasferimenti indesiderati con AirDrop, Apple affronta il problema della sicurezza con un nuovo livello di verifica.

Quando si interagisce con contatti al di fuori del proprio elenco di contatti, viene richiesto l'inserimento di un PIN sul dispositivo ricevente, in modo simile all'accoppiamento con la Apple TV.

Dopo l'inserimento, il dispositivo viene contrassegnato come conosciuto per 30 giorni, il che consente di effettuare ripetuti scambi rapidi senza la necessità di un nuovo PIN. Questo rappresenta un equilibrio ragionevole tra sicurezza e facilità d'uso.

Accesso rapido a Apple News

Nell'app Apple News, gli utenti beneficiano di un'ottimizzazione strutturale. Nuove scorciatoie consentono di accedere rapidamente a sezioni specifiche dell'applicazione, tra cui sport, politica, enigmistica e cibo.

Le scorciatoie sono visualizzate sia nella schermata iniziale che nella scheda «Ricerca», rendendo più efficiente la navigazione per argomenti.

Tabelle in Freeform

Freeform, l'app per lavagne digitali di Apple, si arricchisce di uno strumento potente e strutturato in iOS 26.2. La nuova opzione di inserimento di tabelle, personalizzabili con più righe e colonne, integra le funzioni esistenti per le note e le forme.

Freeform si trasforma così da una piattaforma di brainstorming prevalentemente visiva a uno strumento adatto anche all'organizzazione e alla strutturazione di informazioni complesse e basate su dati.

Traduzione live degli Airpods nell'UE

Una delle caratteristiche tecnologicamente più impressionanti di iOS 26, la traduzione in tempo reale per gli Airpods, viene estesa in modo massiccio a livello regionale. La traduzione in tempo reale delle conversazioni tramite gli auricolari è ora attiva per tutti gli utenti dell'Unione Europea.

La funzione permette agli utenti di comunicare con persone in altre lingue ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e coreano e richiede i modelli Airpods Pro 3, Airpods Pro 2 o Airpods 4.

L'attivazione in tutta l'UE sottolinea la crescente importanza degli strumenti di comunicazione multilingue supportati dall'intelligenza artificiale in un continente sempre più connesso.