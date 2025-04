Le coppie «LAT», acronimo di living apart together, rompono gli schemi dei modelli tradizionali. PantherMedia / Gerti Gruisinga

In genere, ci si incontra, ci si innamora, si va a vivere insieme, ci si sposa e magari si mette su anche famiglia. Ma se non fosse sempre così? Alcune coppie rompono gli schemi tradizionali a modo loro. È quello che fanno anche le coppie «LAT». Ecco di che fenomeno si tratta, e del perché potrebbe avere i suoi vantaggi.

Amarsi mantenendo la propria indipendenza è una scelta sempre più comune nelle relazioni moderne. Il fenomeno delle coppie «LAT», acronimo di living apart together, che significa stare insieme, ma vivere separati, rappresenta una delle nuove modalità di relazione che sfida gli schemi della famiglia tradizionale, come riporta «Leggo».

Generalmente, nella società, le relazioni seguono un percorso prestabilito: dalla frequentazione all'ufficializzazione, passando per la convivenza. E superata questa fase, si procede verso il matrimonio ed eventualmente ad allargare della famiglia.

Non tutte le relazioni sono convenzionali

D'altra parte, non tutte le coppie si adattano a questo modello. Ad esempio come le coppie «DINK» (acronimo di double income no kids, doppio reddito niente figli) che scelgono di non avere figli.

Altre decidono di vivere insieme, ma di dormire in letti separati per migliorare la qualità del sonno. Si tratta delle sleep divorce.

Le coppie LAT si inseriscono in questo contesto di relazioni non convenzionali, e rompono le regole del gioco, amandosi profondamente, ma scegliendo di non condividere lo stesso tetto.

A distanza, nella stessa città, sposati o non

Tra i vantaggi di questa scelta c'è la possibilità di mantenere le proprie abitudini e l'indipendenza, senza doverle sacrificare per la vita di coppia.

Questo può portare a un rafforzamento del legame, come spiega Carolina Traverso, psicologa e psicoterapeuta, alla rivista «Io Donna»: «Una modalità di vivere le relazioni di coppia in cui, pur in presenza di impegno, intimità e passione, si decide di comune accordo di non vivere sotto lo stesso tetto».

Stando alla psicologa, le relazioni LAT possono essere a distanza, oppure riguardano coppie che vivono nello stesso luogo, ma a indirizzi separati. «In una relazione LAT si può essere sposati, o meno», aggiunge.

Un fenomeno non così recente

Come scrive «Leggo», il termine LAT è stato coniato nel 1978 dal giornalista olandese Michel Berkiel. Non è quindi un fenomeno così recente, ed è stato adottato da coppie celebri come Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, o da Woody Allen e Mia Farrow.

Inoltre, se si va ancora più indietro nel tempo, anche le famiglie reali vivevano sì all'interno dello stesso palazzo, ma con residenze separate in due ali distinte.

Se pensiamo, il segreto del matrimonio dello stesso re Carlo è che dorme in una camera separata da quella della moglie, la regina Camilla. E avrebbe preso questa abitudine dai suoi genitori: anche la defunta regina Elisabetta dormiva in una camera diversa da quella del marito, il principe Filippo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.