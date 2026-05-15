Ecco cosa succede se non si pulisce mai la tastiera

La maggior parte di noi batte migliaia di volte sulla tastiera ogni giorno. Ogni volta che digitiamo, lasciamo dietro di noi cellule della pelle, grasso e batteri.
Ma secondo un'indagine rappresentativa dell'associazione digitale tedesca Bitkom, circa un quarto di noi non pulisce mai la tastiera.
Sembra un comportamento negligente, che ha anche delle conseguenze. Chi si rifiuta di pulire la propria tastiera a lungo termine rischia non solo un problema igienico, ma anche tecnico.
Germi, briciole e tasti incastrati
Con il tempo sotto i tasti si accumula un mix poco appetitoso di polvere, resti di cibo, capelli e scaglie di pelle. Un ambiente ideale per batteri e germi.
La rivista britannica dei consumatori «Which?» ha analizzato le tastiere e le tavolette del water e ha scoperto che 4 delle 30 tastiere testate erano più contaminate da batteri di una tavoletta del water.
Questo comporta un aumento del rischio di intossicazione alimentare, disturbi di stomaco e diarrea. Nelle tastiere condivise, la contaminazione aumenta esponenzialmente con il numero di utenti.
I germi si trasmettono principalmente attraverso le mani: chiunque si tocchi gli occhi, la bocca o il naso tra una stretta di mano e l'altra trasporta i batteri direttamente nella rinofaringe.
Di norma le persone sane non si rischiano di ammalarsi, ma la situazione è diversa per le persone con un sistema immunitario indebolito.
Tra gli agenti patogeni individuati vi è lo Staphylococcus aureus, che può causare infezioni alle ferite e persino setticemia nelle persone a rischio.
I soggetti allergici corrono un ulteriore rischio. I test di laboratorio hanno rilevato la presenza di spore di muffa su tastiere molto sporche, che sono note per scatenare spesso irritazioni delle vie respiratorie e reazioni allergiche.
Ma anche chi è in perfetta salute non deve sottovalutare ciò che accade quando lo sporco si accumula per anni: briciole e sporcizia possono bloccare i tasti o renderli appiccicosi e, nel peggiore dei casi, l'elettronica ne risente. Soprattutto se i residui di liquidi si infiltrano all'interno.