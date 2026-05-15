Ecco cosa succede se non si pulisce mai la tastiera

Chiunque mangi al lavoro si sporca sicuramente la tastiera. Gemini @ blueNews

La tastiera è uno degli oggetti più toccati nella vita di tutti i giorni e uno dei più trascurati. Ciò che si nasconde tra i tasti non è solo disgustoso, ma può anche essere pericoloso per la salute.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Circa un quarto delle persone non pulisce mai le proprie tastiere, dove si trovano più germi che sulla tavoletta del water, compresi agenti patogeni potenzialmente pericolosi.

Chi ignora costantemente la pulizia non rischia solo problemi di salute, ma anche tecnici.

Anche un breve rituale di pulizia una volta al mese può essere utile: aria compressa per gli interstizi, panno in microfibra per la superficie. Mostra di più

La maggior parte di noi batte migliaia di volte sulla tastiera ogni giorno. Ogni volta che digitiamo, lasciamo dietro di noi cellule della pelle, grasso e batteri.

Ma secondo un'indagine rappresentativa dell'associazione digitale tedesca Bitkom, circa un quarto di noi non pulisce mai la tastiera.

Sembra un comportamento negligente, che ha anche delle conseguenze. Chi si rifiuta di pulire la propria tastiera a lungo termine rischia non solo un problema igienico, ma anche tecnico.

Germi, briciole e tasti incastrati

Con il tempo sotto i tasti si accumula un mix poco appetitoso di polvere, resti di cibo, capelli e scaglie di pelle. Un ambiente ideale per batteri e germi.

La rivista britannica dei consumatori «Which?» ha analizzato le tastiere e le tavolette del water e ha scoperto che 4 delle 30 tastiere testate erano più contaminate da batteri di una tavoletta del water.

Questo comporta un aumento del rischio di intossicazione alimentare, disturbi di stomaco e diarrea. Nelle tastiere condivise, la contaminazione aumenta esponenzialmente con il numero di utenti.

I germi si trasmettono principalmente attraverso le mani: chiunque si tocchi gli occhi, la bocca o il naso tra una stretta di mano e l'altra trasporta i batteri direttamente nella rinofaringe.

Di norma le persone sane non si rischiano di ammalarsi, ma la situazione è diversa per le persone con un sistema immunitario indebolito.

Tra gli agenti patogeni individuati vi è lo Staphylococcus aureus, che può causare infezioni alle ferite e persino setticemia nelle persone a rischio.

I soggetti allergici corrono un ulteriore rischio. I test di laboratorio hanno rilevato la presenza di spore di muffa su tastiere molto sporche, che sono note per scatenare spesso irritazioni delle vie respiratorie e reazioni allergiche.

Ma anche chi è in perfetta salute non deve sottovalutare ciò che accade quando lo sporco si accumula per anni: briciole e sporcizia possono bloccare i tasti o renderli appiccicosi e, nel peggiore dei casi, l'elettronica ne risente. Soprattutto se i residui di liquidi si infiltrano all'interno.

Come pulire correttamente la tastiera

Un rapido getto d'aria compressa dalla bomboletta è un buon modo per sciogliere la sporcizia allentata tra i tasti. Quindi pulire la superficie con un panno in microfibra leggermente umido.

Per il display vale quanto segue: utilizzare solo panni asciutti o appositamente studiati per gli schermi, mai detergenti per la casa.

Se investite regolarmente qualche minuto, non solo avrete un dispositivo più pulito, ma ne prolungherete anche la durata.