Quali alimenti prevengono le malattie del pancreas? Ecco alcuni consigli per sostenere la funzione di questo organo.

Hai fretta? blue News riassume per te Carciofi, bacche, spezie, zucca, aglio e limoni sostengono il pancreas con proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e di protezione cellulare.

Occorre ridurre i cibi grassi e zuccherati, l'alcol, la nicotina e gli alimenti difficili da digerire come i legumi e i cavoli, soprattutto se si hanno già problemi.

Un approccio olistico è importante: una dieta sana, abbinata all'esercizio fisico e alla regolazione del peso, favorisce la funzione del pancreas e aiuta a prevenire malattie come il diabete e la pancreatite. Mostra di più

Il pancreas si trova tra lo stomaco, il duodeno e la milza. Senza questo importante organo, alcune funzioni fondamentali del nostro corpo non avvengono come dovrebbero. Ad esempio la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue, che avviene con l'aiuto dell'insulina prodotta proprio dal pancreas.

Per garantire che quest'ultimo continui a funzionare bene è possibile fornire un supporto attraverso la dieta, che se corretta può influenzare la probabilità di sviluppare o meno una malattia.

Infatti gli alimenti grassi e zuccherati, l'alcol e la nicotina non piacciono affatto a questo organo, che preferisce la frutta e la verdura fresche e i cibi amari.

blue News ha stilato un elenco degli alimenti che possono prevenire o addirittura alleviare le malattie del pancreas.

I carciofi

I carciofi sono salutari per il pancreas. Il modo migliore per prepararli è cuocerli delicatamente al vapore. iStock/barmalini

Il frutto fiorito del carciofo ha molte proprietà che supportano il pancreas nelle sue funzioni e lo proteggono dalle malattie.

Per preservare il più possibile gli ingredienti salutari del carciofo è consigliabile preparare il frutto leggermente nocciolato nel modo più delicato possibile, ad esempio cuocendolo al vapore.

I frutti di bosco

Le fragole favoriscono la funzione del pancreas. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Che ne dite di un mix colorato di fragole, mirtilli e lamponi? I frutti di bosco contengono antiossidanti, fibre e polifenoli.

Queste sostanze hanno un effetto positivo sui livelli di zucchero nel sangue, sulla digestione, sulle infiammazioni e sui danni cellulari.

Quindi possono essere davvero utili per sostenere la funzione del pancreas!

Le spezie

Le spezie hanno un effetto positivo. Se la ghiandola salivare è infiammata, è meglio evitare le spezie piccanti. Miomente/dpa-tmn

Le spezie non solo danno un sapore intenso, ma possono anche stimolare gli enzimi digestivi e la produzione di insulina del pancreas.

Questo organo apprezza l'alloro, l'anice, il finocchio, la camomilla e il levistico. Sono invece da evitare le spezie troppo piccanti, soprattutto se è già infiammato.

Il caffè

In generale è consigliabile non bere troppo caffè. sda

Dato che il caffè è molto amaro, è anche uno degli alimenti che favoriscono la salute del pancreas, a cui si può assecondare il bisogno di svegliarsi.

Tuttavia l'espresso e altri tipi di caffè devono essere sempre consumati con moderazione, altrimenti gli effetti negativi sulla salute superano quelli positivi.

La zucca

Le zucche contengono enzimi che stimolano il rinnovamento cellulare. Florian Schuh/dpa-tmn

Le zucche non sono apprezzate solo dai fan di Halloween, ma anche dal pancreas.

Contengono infatti enzimi che stimolano il rinnovamento cellulare dell'organo e lo alleviano. Il frutto arancione autunnale può quindi contrastare le fasi preliminari del diabete o alleviare il diabete esistente.

L'aglio

L'aglio è una cura miracolosa. Imago/Wirestock

Il saporito frutto bulboso dell'aglio ha un effetto di sostegno e prevenzione.

Grazie ai numerosi nutrienti benefici, come i composti contenenti zolfo e gli antiossidanti, l'aglio protegge il pancreas dalle infiammazioni e dai danni cellulari e riduce il rischio di sviluppare il diabete, il cancro al pancreas o la pancreatite.

Il limone

I limoni sono salutari e contengono molta vitamina C e hanno un effetto antinfiammatorio. Daniel Karmann/dpa

I limoni sono generalmente considerati molto salutari, quindi non sorprende che facciano bene anche al pancreas.

Con molta vitamina C, la fibra pectina e altri ingredienti, stimolano la digestione, hanno un effetto antinfiammatorio e favoriscono un lento aumento della glicemia.

Da evitare grassi, zuccheri e legumi

I legumi sono considerati difficili da digerire. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Se siete inclini alla pancreatite o soffrite di infiammazioni acute del pancreas, dovete prestare particolare attenzione alla vostra dieta.

Oltre ai ben noti parassiti come i grassi e lo zucchero, ci sono alcuni altri alimenti che dovrebbero essere evitati.

Tra questi, ad esempio, i cavoli e i legumi, considerati sani, ma difficili da digerire.

Uno stile di vita sano

Una dieta sana aiuta la salute. Sina Schuldt/dpa

Naturalmente i consigli nutrizionali non devono essere considerati in modo isolato, ma devono essere inseriti in uno stile di vita generalmente sano.

Gli alimenti citati dovrebbero far parte di una dieta ricca di frutta e verdura non trasformata e il più possibile priva di grassi, zuccheri, alcol e nicotina.

L'esercizio fisico

Anche l'esercizio fisico fa parte di uno stile di vita sano. KEYSTONE

La dieta non è l'unico fattore che contribuisce a mantenere il pancreas in salute.

Anche un'attività fisica sufficiente e l'evitare l'obesità contribuiscono ad avere un organo sano anche in età avanzata.

Prevenire le malattie attraverso uno stile di vita sano è sempre molto più facile che tenerle sotto controllo o curarle una volta insorte.