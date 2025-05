La menta è invasiva e deve essere tenuta separata da altre piante. IMAGO/Depositphotos

Volete iniziare a fare giardinaggio, ma non sapete come allestire il vostro orto? Attenzione: non tutte le piante vanno d'accordo! blue News vi dà cinque consigli per organizzare il vostro spazio verde.

Affinché un orto fiorisca, ci sono alcune regole da rispettare. Se siete alle prime armi, non è facile fare le cose per bene al primo colpo.

Ecco alcuni consigli:

La menta sta da sola

Tra le erbe aromatiche, ce n'è una che dovreste evitare di piantare nel vostro orto, anche se è deliziosa sia fresca che essiccata: la menta, perché è invasiva. Se la piantate in un piccolo angolo del vostro orto, finirà per conquistare l'intera area, diffondendo le sue radici nel terreno e competendo con le altre piante.

Se la volete comunque, piantatela in un vaso, che ne conterrà le radici. In ogni caso evitate assolutamente di piantarla troppo vicino alle carote, che detestano.

La menta non ama nemmeno il basilico e il prezzemolo, visto che la soffocano.

Tenere la famiglia separata

In generale, è meglio separare le piante che appartengono alla stessa famiglia botanica. Questo perché hanno la stessa vulnerabilità alle malattie e ai parassiti. Il sito web «Gerbeau.com» elenca le diverse famiglie, di cui bisognerebbe separare i membri:

Brassicaceae: cavolo, cavolfiore, cavolo rapa, rape, ravanelli, rucola, crescione, senape, rafano.

Asteraceae: lattughe, scarola, cicoria, indivia, carciofi, salse, topinambur.

Apiaceae (Umbelliferae): carote, pastinaca, sedano, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, aneto, coriandolo.

Liliaceae: aglio, cipolle, scalogno, porri, erba cipollina, asparagi.

Solanacee: pomodori, peperoni, melanzane, patate.

Cucurbitacee: zucca, zucchine, cetrioli, meloni.

Fabaceae (legumi): fagioli, piselli, fave, lenticchie.

Chenopodiaceae: barbabietole, spinaci, bietole, arrowroot.

Un orto, ma non tutti con le stesse esigenze

Un orto è un piccolo appezzamento di terreno dove vengono coltivate molte piante. Ma in natura non vivrebbero necessariamente insieme, visto che non hanno tutte le stesse esigenze.

Distinguere tra piante perenni e annuali PIANTE PERENNI: durante l'inverno, queste piante mantengono un bulbo, un rizoma o le radici nel terreno. In questo modo, quando arriva la bella stagione possono rifiorire senza dover fare nulla di particolare.

Alcuni esempi di piante perenni: timo, rosmarino, menta, salvia, rabarbaro, carciofo, fragola, cavolo perenne, porro perenne, topinambur.

PIANTE ANNUALI: come suggerisce il nome, il ciclo vitale di queste piante dura un solo anno. È quindi necessario riseminarle o ripiantarle ogni 12 mesi.

Alcuni esempi di piante annuali: cetriolo, zucca, zucchino, peperone, melanzana, pomodoro, patata, carota, finocchio. Mostra di più

Accertatevi del tipo di terreno (sabbioso, argilloso, umido) preferito dalle vostre piante. In linea di principio, non è una buona idea mescolare arbusti che crescono in terreni di qualità diversa.

Ad esempio, i cetrioli avranno bisogno di un terreno ricco, mentre le cipolle preferiranno un terreno leggero e ben drenato.

Nemici giurati

Nell'orto, come nella vita, esistono anche le incompatibilità. Alcune piante tendono a danneggiarsi a vicenda se sono costrette a vivere insieme.

Per esempio mischiare pomodori con cetrioli, finocchi, patate e piselli è meglio farlo solo in un'insalatiera, ovvero in un secondo momento.

Porri, aglio, cipolle o scalogni non vanno d'accordo con fagioli o piselli.

Cavoli e fragole non si sopportano, nemmeno porri e barbabietole, come pure carote e barbabietole.

Naturalmente, ci sono altre combinazioni sconsigliate. La letteratura sull'argomento non manca, anche su Internet.

Buoni amici

Al contrario, alcune combinazioni di piante sono consigliate. Queste buone amiche si aiutano e si sostengono a vicenda.

Ecco alcuni esempi di matrimoni felici nell'orto: spinaci e fragole, aglio e fragole, ravanelli e porri, fagioli e cetrioli, spinaci e patate o zucchine e piselli.

Un ultimo consiglio per i neofiti: osservate e annotate ciò che ha funzionato bene e ciò che invece è andato male: in questo modo potrete migliorare ogni anno!