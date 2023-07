Ecco perché dovresti aggiornare subito tutti i dispositivi Apple

Gli aggiornamenti proteggono l'iPhone e il MacBook. IMAGO/Zoonar

Apple ha nuovamente colmato le gravi lacune nella sicurezza dei suoi dispositivi elettronici, tra cui iPhone, iPad e Mac. Ecco perché dovresti installare il prima possibile questi aggiornamenti.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli aggiornamenti per i dispositivi Apple colmano fino a 16 diverse lacune della sicurezza.

Gli aggiornamenti possono essere installati da subito per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Mostra di più

Se sei un proprietario di un iPhone, iPad, Mac o di un Apple Watch, c'è bisogno di fare manutenzione. Questo perché ci sono delle gravi falle nella sicurezza dei dispositivi che potrebbero consentire agli hacker di spiare i vostri dati o assumere il controllo delle apparecchiature. Apple ha quindi rilasciato iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS Ventura 13.5 e watchOS 9.6.

Questi aggiornamenti non apportano nuove funzionalità, ma colmano fino a 16 diverse lacune della sicurezza. E riguardano principalmente il nucleo del sistema operativo e WebKit, il motore del browser su cui si basa Safari. Due vulnerabilità mostrano le tracce che gli hacker le stiano al momento già sfruttando attivamente. Gli aggiornamenti possono essere installati nelle impostazioni sotto la voce «Generale».

Aggiornamenti anche per i vecchi dispositivi

A causa della gravità delle mancanze nella sicurezza, Apple ha anche rilasciato gli aggiornamenti per i dispositivi meno recenti che non dispongono più del sistema operativo attuale. Ad esempio, ora c'è iOS 15.7.8 per iPhone 7 e versioni precedenti, oltre agli aggiornamenti per le versioni passate di macOS Monterey e Big Sur.

Di recente Apple ha colmato le lacune nella sicurezza dell'iPhone con una cosiddetta misura di sicurezza rapida o Rapid Security Response, che ha una dimensione di pochi megabyte e può quindi essere installata velocemente.

All'epoca, però, questa misura ha causato nuovi problemi, quindi Apple ha inizialmente dovuto ritirarla.