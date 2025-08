Ecco perché è meglio lasciare a casa lo smartwatch al prossimo concerto

Al Download Festival le cose possono diventare un po' difficili. Getty Images

Al Download Festival britannico, centinaia di chiamate di emergenza sono state recentemente attivate dagli smartwatch. Un vero problema per i servizi di emergenza.

È stato il tipo di weekend che i fan del rock amano. Riff brutali, bassi rimbombanti, criniere fluenti e mosh pits (spintoni tipici dei concerti rock, specialmente nelle prime file davanti).

Ma ciò che significa pura estasi per i fan della musica ha recentemente causato uno stato di emergenza per la polizia del Leicestershire, in Inghilterra.

I servizi di soccorso hanno ricevuto quasi 700 chiamate di emergenza in più del solito. E si è subito capito che il responsabile era la folla scatenata del Download Festival.

La causa? Gli Smartwatch

La causa dei falsi allarmi erano gli smartwatch dei partecipanti al festival. Più precisamente, il loro rilevamento automatico degli incidenti, integrato di serie in molti modelli come quelli di Apple, Garmin e Google.

La funzione riconosce movimenti bruschi, cadute o colpi. Se l'utente non reagisce entro un tempo molto breve, il dispositivo effettua una chiamata di emergenza automatica.

«Le chiamate di emergenza aggiuntive sono state tutte prese sul serio e controllate», ha spiegato la polizia su Facebook.

In diversi casi, le persone sono state richiamate per assicurarsi che non ci fosse un'effettiva emergenza. Tuttavia, ognuna di queste chiamate impegna le risorse e ritarda i soccorsi in caso di reale necessità.

La modalità di volo è sufficiente

Quella che è una funzione salvavita per i produttori di tecnologia si ritorce rapidamente contro nel contesto di un festival.

«Non c'erano emergenze gravi, la gente si stava solo divertendo», proseguono i funzionari. Ma il divertimento di alcuni è diventato un peso per molti.

Perché mentre alcuni si sfogavano a suon di metal, le linee del centro di emergenza si sono surriscaldate. Con conseguenze potenzialmente pericolose per tutti coloro che avevano effettivamente bisogno di aiuto.

Per evitare che questo incidente si ripeta, la polizia ha emesso una chiara raccomandazione: «Prima di partecipare a un festival o a un concerto, si prega di impostare il proprio smartwatch sulla modalità di volo o di disattivare il rilevamento automatico degli incidenti».

E se una chiamata di emergenza automatica viene comunque attivata, si consiglia di non ignorare le chiamate da numeri soppressi. Potrebbero provenire dalla polizia.